Allegri: "Ho visto una Juventus rabbiosa, una bella risposta dopo Doha"

La Juventus riparte alla grande anche nel 2017 e travolge con un netto 3-0 il Bologna nella 19esima giornata di Serie A. Ecco tutte le dichiarazioni a caldo dopo il posticipo dello Stadium.

Massimiliano Allegri (Juventus): "A Doha sul campo non avevamo perso perché nei 120’ abbiamo chiuso in parità. Non ci è passata, ma dovevamo reagire rispondendo alle altre che stanno facendo grandi cose. Non era facile, però abbiamo fatto una buona partita dall’aspetto tecnico considerando che era la prima partita dopo la sosta. Riprendere il ritmo a livello fisico e mentale non è mai facile. Possiamo pensare al Triplete? È troppo presto per dirlo. Adesso abbiamo quattro partite importanti di fila, sapendo che da questo mese passa tanto compreso il confronto con l’Atalanta in Coppa Italia. Bisogna farsi trovare pronti, migliorare la condizione e preparare il rush finale del campionato. Abbiamo avuto una settimana per lavorare e i ragazzi lo hanno fatto nel migliore dei modi, con un approccio rabbioso alla gara. Ho quattro attaccanti, compresi Mandzukic e Pjaca, di grande livello. I successi della Juventus passano da tutti, anche da chi non gioca. Se gli attaccanti si mettono a disposizione della squadra, possiamo stare più alti e soffrire meno”.

Claudio Marchisio (Juventus): "I risultati delle altre si guardano sempre, però arrivavamo da un finale del 2016 in cui avevamo lasciato per strada una coppa. Quindi siamo entrati in campo determinati per vincere con un’ottima squadra come il Bologna. Siamo entrati con l’approccio giusto, sbloccando subito il risultato e gestendo nel migliore dei modi. Una vittoria importante in vista di un’altra partita importante come quella di mercoledì prossimo. Dovevamo dare una risposta perché quello che è accaduto a Doha non ci sta bene. È ancora molto lunga, ma abbiamo iniziato l’anno con il piede giusto. Le 26 vittorie consecutive in casa sono importanti perché per ottenere questi record bisogna sempre lavorare tanto”.

Roberto Donadoni (Bologna): “Il primo gol ci poteva anche stare, ma non dovevamo commettere il fallo da rigore che ha creato ulteriori difficoltà. Da lì in avanti abbiamo visto le difficoltà di poter rimontare due gol a una squadra del genere. Siamo tornati in campo con l’idea di fare la nostra partita, ma il terzo gol è nato da una nostra ingenuità clamorosa e da lì in avanti ha prevalso lo scoramento. Al di là degli errori e delle ingenuità sui gol, abbiamo affrontato la partita con l’atteggiamento giusto. Di Francesco? Ha fatto bene nel primo tempo, poi è stato più discontinuo. I nostri giocatori devono crescere in questo e abituarsi a grande platee come quella di stasera”.