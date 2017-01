Anno nuovo, Higuain "vecchio" e la solita Juventus (nel bene e nel grigio)

I rigori di Doha avevano lasciato indizi non meno sinistri delle picconate di Massimiliano Allegri. A dicembre: “Li prenderei tutti a calci nel sedere”. Sabato, tornandoci su: “Per 85 minuti, siamo stati una squadra poca seria”. Il problema non è la lingua. Ai tempi dello scudetto, alla Lazio di quel magnifico allenatore che era, e sempre rimarrà, Tommaso Maestrelli, volavano pistole vere, altro che moccoli o ramanzine. La curiosità era la reazione, dopo le feste e dopo i mal di pancia. C’è stata: 3-0 al Bologna del fu (grandissimo) Ezio Pascutti.

Per la cronaca, e per la storia, le “sorellastre” hanno vinto tutte. E tutte soffrendo. Tranne la Juventus. Ventiseiesima vittoria casalinga di fila, nuovo record. Non credo che il motivo sia perché gli avversari si scansano. Quando Luis Enrique saliva allo Stadium con la Roma di Daniele De Rossi e Francesco Totti, ne prendeva quattro. Quando, a Berlino, l’affrontò con Leo Messi, Luis Suarez e Neymar vinse 3-1 e si prese la Champions. Ha fatto quello che ha potuto, il Bologna di Roberto Donadoni. Un po’ di catenaccio, un po’ di pressing, un paio di tiri. Tra infortuni (Alex Sandro, Dani Alves) e divorzi (Patrice Evra), Allegri dovrà risolvere il puzzle dei terzini: Stephan Lichtsteiner, ammonito, «salterà» Firenze. Benino, in compenso, Kwadwo Asamoah a sinistra. Un’idea.

Gonzalo Higuain Juventus Bologna 2017LaPresse

Doppietta di Gonzalo Higuain, rigore di Paulo Dybala. La macchina del tango. Con Miralem Pjanic a gironzolare tra le linee, come Dybala. Lo schema? 4-3-1-2 o 4-3-2-1 ad albero di Natale. Dybala, lui, era alla prima da titolare dopo l’infortunio. Non stava in piedi, letteralmente, ma la classe non è acqua: e neppure gelo. Possono convivere, certo, a patto che i reparti siano corti e Sturaro continui a immolarsi per la causa. Si è procurato il penalty, ha armato il contropiede, deve raffinare il tiro e/o l’ultimo passaggio. Sarà prezioso come Rincon, il cui debutto si è ridotto a un pugno di minuti.

La Juventus che non pareggia mai ha un pregio: otto gol nei primi 15 minuti. E un difetto: ogni tanto, come i Warriors di Golden State, toglie il piede dall’acceleratore. Implacabile o quasi con le medio-piccole (un solo k.o., con il Genoa), deve migliorare - soprattutto in chiave europea - la gestione con le grandi o sedicenti tali. Le sconfitte di San Siro restano segnali da non trascurare. La perfezione non esiste, ma va sempre cercata come se esistesse. I cali di tensione rimangono pericolosamente in agguato. Con il Milan, a Doha, la luce si spense al di là del pareggio. Con il Bologna, ieri sera, è stata riaccesa non appena, verso la mezz’ora, era saltata qualche lampadina.

Miralem Pjanic Juventus Bologna 2017LaPresse

Difesa a tre o a quattro, il confine non può essere questo. La Juventus dei cinque scudetti corre sul filo di un equilibrio molto delicato: spesso è la forza, e non il gioco, a scolpire la differenza. Bisogna lavorare sui limiti. Siamo appena a metà strada: e ammesso che non faccia paura, il Porto non ha paura.