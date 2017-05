Allegri: "Il derby vale doppio, anche lo scudetto"

" Per noi domani è una partita importante perché è un derby e perché vale lo scudetto. "

Così Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, nel corso della conferenza stampa alla vigilia del derby contro il Torino. "Del Derby la città deve andare fiera, ma per essere così serve che i tifosi si comportino bene. Di fronte a tragedie come Superga non ci sono né bandiere, né colori, ma solo grande rispetto", ha aggiunto.

Belotti alla Juve? Incompatibile con Higuain

"Belotti è un giovane che è cresciuto molto, ha qualità straordinarie. Non so se valga 100 milioni, ma posso dire che può migliorare ancora e sarà il centravanti della Nazionale per tanti anni. Il Gallo alla Juve? Il problema è che con Higuain insieme non possono giocare, nemmeno con la colla".

Andrea Belotti in azione nel derby tra Torino e Juventus, Serie A 2015-16 (Getty Images)Getty Images

La formazione: Neto in porta al posto di Buffon

"Domani gioca Neto. Le scelte sono un problema, oggi farò allenamento e vedrò. Abbiamo tre partite in sei giorni, ma ho giocatori che mi permettono di cambiare come accaduto negli ultimi tre mesi. In difesa giocherà Bonucci. Gli attaccanti sono quelli".

Triplete? Mai pensare troppo presto...

"Il Triplete? Prima dobbiamo vincere domani e vedere cosa farà la Roma, poi dovremo ancora raggiungere la finale di Champions e di mezzo c'è anche la finale di Coppa Italia. Arriveremo ben pronti, ma ora pensiamo al derby. Quando speriamo ci sia da festeggiare il campionato lo festeggeremo. Il riposo è importante quanto il lavoro, poi bisogna avere la capacità di riaccendere l'interruttore. Questa è la forza di una grande squadra. Pensare alla finale di Cardiff quando non l'hai ancora raggiunta può farti andare fuori di testa. La certezza l'avremo martedì quando avremo passato il turno. Ora dobbiamo pensare solo alla partita di domani".

Massimiliano Allegri dà indicazioni a bordocampo, mentre Gonzalo Higuain festeggia il gol realizzato contro il Monaco, Juventus, Champions League 2016-17 (Getty Images)Getty Images

Rinnovo: perché separarsi se le cose vanno bene?

"Il rinnovo? Ora non ha senso parlarne, un contratto ce l'ho e non è una priorità. Quando la società deciderà ne parleremo, ma problemi non ce ne sono. Anno sabbatico in caso di Triplete? Io un anno fermo non ci sto. Quando si sta bene insieme e le cose vanno bene non vedo perché bisogna separarsi indipendentemente dai risultati. La forza di una squadra e ogni singola persona deve essere sempre il grande equilibrio".

Totti? Un giocatore unico

"Ritirare la maglia di Totti? Non si può commentare una cosa quando non ci sono le parole del diretto interessato. Quando dirà cosa sarà del suo futuro ne parleremo. Ha fatto una carriera straordinaria ed è stato un giocatore unico".