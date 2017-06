Allegri-Juventus: la storia continua, c'è la firma fino al 2020 con ingaggio a salire

La sconfitta di Cardiff è solo un ricordo, si pensa già a lavorare per la prossima stagione ed il primo tassello l'ha messo subito la società, mettendo mani al rinnovo di Allegri che continua il suo sodalizio con la Juventus fino al 2020.

Il tecnico toscano ha rinnovato, di altri due anni, il proprio contratto con i bianconeri, con un ingaggio a salire che vedrà l'ex Milan percepire 5,5 milioni più bonus nella stagione 2017-18 e raggiungere quota 7 milioni netti dalla stagione 2018-19.

E dire che, secondo Premium Sport, l'ex allenatore del Milan avrebbe rifiutato una super offerta del PSG che proponeva ad Allegri un contratto triennale a 10 milioni a stagione, più bonus.

Dopo il 'tassello Allegri', si passerà al mercato e soprattutto a quello in uscita. L'obiettivo primario sarà quello di spegnere le diverse voci che vedono Alex Sandro e Bonucci in partenza, destinazione Premier League. Mentre è stato il via libera per Rincón e Lemina, possibile prestito invece per Kean.

Sul fronte entrate, invece, non c'è ancora chiarezza rispetto ai reali obiettivi della Juve per la prossima stagione. Torna di moda il discorso centrocampista: da N'Zonzi a Tolisso la lista è lunga, poi ci sarà spazio per un esterno d'attacco con Keita e Bernardeschi osservati speciali.