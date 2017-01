Allegri: "La Fiorentina ha giocato alla morte, noi nel primo tempo non l'abbiamo fatto"

Massimiliano Allegri (Allenatore Juventus): “Brutto primo tempo, poco lucidi in cui ci siamo fatti pressare senza muoverci poi nella ripresa siamo cresciuti ma resta un pessimo primo tempo. Le decisioni arbitrali? Siamo usciti con tanti ammoniti, il tempo effettivo è stato molto basso: appena 21’ nel primo tempo e 27’ nella ripresa. Questo fa riflettere, però questa sconfitta ci fa capire che contro di noi giocano tutte alle morte e noi non dobbiamo commettere l’errore di dover pensare di poter vincere gli scudetti a febbraio. Troppi errori tecnici sulla loro pressione nel primo tempo, questo cambia. Stasera la Fiorentina giocava la partita della vita, noi ci siamo fatti trovare impreparati sul piano della battaglia. Pjanic? Durante l’allenamento ha avuto un problemino e ho preferito fare altre valutazioni, anche perché mi sembra sbagliato rischiare di perdere un giocatore per troppo tempo facendolo giocare quando non è al meglio”.

Federico Chiesa (Attaccante Fiorentina): “"I tifosi meritano questa vittoria, ci hanno dato una carica pazzesca. Questa è una partita a sé nel nostro campionato, abbiamo dimostrato di avere una voglia superiore a quella della Juventus. Io quella palla l’ho toccata, poi vedremo. Al contratto non penso: io penso a migliorarmi e a giocare, per un futuro ancora più roseo, si spera un giorno anche in Nazionale. Una dedica? Alla mia famiglia, che mi segue sempre".

Paulo Sousa (Allenatore Fiorentina): "Quando giochiamo così tutte le squadre fanno fatica contro di noi e ci avviciniamo di più alla vittoria. La mia squadra cerca di giocare a calcio, con struttura e linee chiare. Abbiamo cercato una costruzione bassa riuscendo sempre ad uscire dalla loro pressione. Poi siamo calati a livello fisico. Dall’inizio insisto su determinazione, convinzione, coraggio e ambizione a livello individuale e collettivo. Siamo una squadra a cui piace sempre giocare, abbiamo dei punti di riferimento e quando stanno bene la qualità del gioco aumenta. Futuro alla Juve? Cerco di migliorarmi tutti i giorni sin da quando ho iniziato ad allenare, che è la mia più grande passione. Lavoro per vincere, ci fa piacere, così come far crescere i giocatori e portarli al successo anche contro squadre più forti. Chiesa? Rispecchia la bandiera della Fiorentina, sta continuando a crescere e a capire sempre di più le nostre dinamiche, è un trascinatore. Sente tantissimo la nostra maglia, è importantissimo avere giocatori come lui nel presente e nel futuro della Fiorentina”.