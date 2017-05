Allegri: "La vittoria in Coppa Italia ci ha dato tanta forza: domani sarà scudetto"

La partita più importante del campionato

"Domani è la partita più importante del campionato perché è quella che deciderà lo scudetto". Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha presentato così in conferenza stampa la sfida con il Crotone. "Siamo in un momento bellissimo della stagione, ora domani i ragazzi devono conquistare lo scudetto - ha aggiunto - Domani ci dovrà essere l'aiuto di tutti i tifosi allo stadio"

La Coppa Italia dà forza

"Siamo usciti dalla Coppa Italia con un'ottima condizione a livello mentale, la vittoria è un risultato straordinario che ci ha dato una forza importante per affrontare la partita di domani A Roma la squadra ha giocato una bella partita tecnicamente poi dopo ci è mancata la cattiveria per cercare il risultato a ogni costo - ha proseguito l'allenatore bianconero tornando sulla sconfitta contro i giallorossi - Soprattutto nel secondo tempo"

In campo Buffon, Dani Alves, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro e Marchisio

Parlando dei calabresi Allegri ha evidenziato che "sarà una partita difficile, giocheremo alle 15 e ci sarà una temperatura elevata, il Crotone ha fatto 17 punti nelle ultime partite, ha subito pochissimi gol - ha ricordato -. In questo momento ha un trend molto positivo, per noi però è una partita da vincere e per farlo bisogna fare tutte le cose in totale semplicità e serenità, con la cattiveria mostrata sia mercoledì in coppa sia in questi giorni prima della partita". Tra i convocati torna Khedira che in ogni caso "non giocherà sicuramente" mentre in difesa giocheranno sicuramente "Buffon, Dani Alves, Bonucci, Chiellini e Alex Sandro; Marchisio a centrocampo"

