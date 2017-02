Allegri: "Le mie prime 100 partite alla Juve hanno grandi numeri, ma ora voglio migliorarli"

La Juventus non sbaglia e si invola a quota 60 battendo 2-0 anche il Cagliari. Ecco tutte le dichiarazioni a caldo dopo il posticipo domenicale della 24esima giornata di Serie A.

Massimiliano Allegri (Juventus): "Nel primo tempo abbiamo rischiato in un paio di situazioni, anche se sapevamo che il Cagliari quando va a folate crea pericoli. Noi abbiamo perso qualche palla di troppo. Siamo stati bravi a sbloccarla, pur concedendo qualche tiro di troppo nel secondo tempo. Dovevamo cercare di più il palleggio, fino alla noia. Le occasioni ci sono state, non le abbiamo sfruttate. I numeri delle mie prime 100 panchine sono belle, ma voglio migliorarli da qui a fine stagione. Nel palleggio, nell’ultimo passaggio e nel non pensare che le partite siano chiuse. Se non ci fosse stata la parata di Buffon, si sarebbe complicata. Dobbiamo riflettere su questo e capire che le partite non sono mai finite. Ho ancora un anno e mezzo di contratto, sto bene e cerco soltanto di arrivare in fondo centrando gli obiettivi che ci siamo posti. Fisicamente la squadra sta discretamente bene, bisogna migliorare la condizione e cercare di stare attenti alla concentrazione mentale. Però questo fa parte di un percorso e noi veniamo da un periodo molto intenso, giocando 8 partite in un periodo molto ristretto. C’è stato un dispendio di energie forte. Con il Palermo giocherà Pjaca? Mandzukic è squalificato e lui ha fatto bene a Crotone. Ci penserò da martedì”.

Gonzalo Higuain (Juventus): "Una partita difficile. Nel primo tempo non è andato tutto come volevamo, loro hanno avuto un approccio forte e per fortuna abbiamo sbloccato la partita con il gol. Nella ripresa abbiamo segnato subito e quello ha fatto girare la partita, compresa l’espulsione. Era importante vincere in una trasferta difficile, portare i tre punti a casa. Adesso ci prepariamo per venerdì, vogliamo continuare su questa strada con tutto il rispetto per il Palermo. Prima pensiamo a loro, poi alla Champions League”.

Gonzalo Higuain Cagliari Juventus 2017LaPresse

Massimo Rastelli (Cagliari): "Abbiamo interpetato alla perfezione la gara per 37 minuti. Poi sul gol di Higuain ci siamo fatti sorprendere su una palla scoperta, dimenticandoci di scappare verso la nostra porta. Lui è un maestro in quello e ci ha punito. Poi è arrivato il raddoppio loro da un contropiede successivo a un nostro corner. La prestazione è stata in generale molto positiva. Ritroviamo pian piano completezza d’organico e Ibarbo è utile perché ha caratteristiche che in rosa non abbiamo dall’infortunio di Melchiorri in avanti. Posso alternarlo con Borriello”.