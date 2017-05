Allegri: "Marchisio proveremo a recuperarlo per la Coppa Italia, Khedira è difficile"

"Complimenti a Conte per quello che ha fatto. Non era semplice arrivare in un campionato nuovo e vincere". Lo ha detto Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato contro la Roma. "La scuola italiana è ottima, la nostra tradizione è dimostrata dalle vittorie della Nazionale. Le squadre straniere vengono a prendere giocatori dal nostro campionato e gli allenatori dimostrano di essere molto più meticolosi nella fase tattica. Perché questa è la nostra cultura e tradizione", ha aggiunto.

Marchisio, speranze per la Lazio

" Per quanto riguarda le carenze di centrocampo, non ne abbiamo, perchè abbiamo Rincon, Lemina, Sturaro. Comunque Marchisio e Khedira sono fuori, Claudio speriamo di recuperarlo per la partita di mercoledì, quando avremo Pjanic squalificato. Però facciamo un passo alla volta. Innanzitutto vanno fatti i complimenti alla squadra per il raggiungimento della finale di Champions, ma al momento non abbiamo raccolto niente. "

"Al Real dobbiamo arrivarci con serenità, con un approccio mentale giusto, la convinzione e la consapevolezza che possiamo vincere la Champions", ha aggiunto Allegri. "Ma è inutile pensare a cosa accadrà fra un mese. E' un momento bello, ma ora bisogna iniziare a raccogliere", ha aggiunto il tecnico bianconero.

Il punto sulla sfida scudetto

" Domani quindi è la prima volta che abbiamo l'occasione, senza dipende dagli altri, di poter chiudere lo Scudetto. Non sarà facile, perchè domani sarà una bellissima partita tra due squadre che hanno giocatori di alto livello e che stanno inseguendo i propri obiettivi e ci saranno delle difficoltà all'interno della partita. Quindi bisognerà fare una partita giusta, tosta, poi chiusa quella partita penseremo... se saremo stati bravi avremo chiuso il campionato, altrimenti penseremo spaccarci più di tanto la testa alla partita di Coppa Italia e poi alla successiva. In questo momento bisogna fare un passo alla volta con molta calma, senza avere fretta, perchè tanto le partite vanno giocate una domani alle 20:45, l'altra mercoledì alle 20.45, poi ce ne sarà un'altra alle 15, è inutile stare a pensare a quello che succederà tra un mese. Però viviamo il momento, è un momento bello, non capita tutti gli anni, anche se negli ultimi tre anni è capitato due volte, però ora bisogna raccogliere. E soprattutto c'è da fare i complimenti sia alla Roma che al Napoli perchè come ho detto l'altra volta il campionato italiano non è un campionato facile, tutt'altro, ma è un campionato molto difficile dove per vincere le partite bisogna battagliare perchè c'è molta tattica, ci sono allenatori molto preparati, e ci sono due squadre come Roma e Napoli che hanno fatto e stanno facendo delle cose straordinarie per i punti che hanno fatto". "

Totti luce del calcio italiano

" Su Totti, l'unico che non ha parlato è stato lui. Nel momento che deciderà cosa farà si potrà fare un commento positivo. Certamente ha illuminato per vent'anni il calcio italiano in Italia e nel mondo. "