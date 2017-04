Allegri: "Meglio il Monaco del Real, l'obiettivo è vincere la Champions"

"Se avrei preferito il Real? No. Il Monaco ha valori tecnici e tattici, giovani molto bravi. Non ha la storia della Juventus ma questo non vuol dire che siamo facilitati nell'andare in finale". Lo ha detto Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato contro il Genoa. "L'obiettivo è arrivare in finale e vincere la Champions. Bisogna rimanere concentrati e in equilibrio. Poi al Monaco ci penseremo dopo Bergamo", ha aggiunto il tecnico bianconero.

Nel frattempo, c'è la partita col grifone cui pensare e allegri è concentrato anche sul campionato. Ecco i temi principali in conferenza stampa.

La partita che vale lo Scudetto

" Domani è una partita di vitale importanza, bisogna giocare con la cattiveria e l'intensità mentale sui livelli delle ultime. Serve anche un grande apporto dei tifosi, Domani è la partita che vale lo Scudetto. Abbiamo subito tre gol in 29 minuti battendo ogni record. La cosa fondamentale domani è che bisogna essere mentalmente pronti per giocare una partita tosta. Battere il Genoa renderebbe invariato il vantaggio sulla Roma con la possibilità di poter sbagliare due partite. Davanti sicuramente giocheranno i soliti quattro, l'unico dubbio è Cuadrado. Ha giocato tante partite e può essere anche un cambio importante. Valuterò oggi. Eventualmente Lemina? Sì, è lui il vice di Cuadrado. Marchisio? Claudio sta bene e domani gioca. Per il Barça aveva preso un colpo al polpaccio e non potevo rischiare. E' chiaro che deve crescere di condizione perché sono convinto che uno che esce da un crociato rotto ci vuole un anno prima di tornare nelle migliori condizioni. "

La Champions per ora è rinviata

" Alla Champions torneremo a pensare dopo la gara di venerdì a Bergamo, da quel momento in poi avremo una partita ogni tre giorni. Prima di tutto arriviamo in finale, poi la affronteremo con una autostima e consapevolezza diversa. Dobbiamo essere abituati a giocare certe partite con la serenità che puoi sempre andare avanti. Questo deve rientrare nel nostro Dna. Non c'è stato un momento preciso nel prendere questa consapevolezza, ma è stato un percorso. Ci sono state delle sconfitte che ci hanno fatto bene. Sono cose che avvengono in campo. Per ora però non abbiamo ancora vinto niente e non ci deve essere troppa esaltazione ed euforia. Il grande entusiasmo ci aiuta a lavorare nel migliore dei modi per avere l'equilibrio giusto. Ma l'esaltazione ti porta in cima in un attimo e poi cadi giù: non dobbiamo cadere perché domani è la partita dello scudetto. "

Anche il futuro può attendere

" A me non mi piace vivere nella tranquillità, quando smetterò sarà definitivamente. Ma ora è inutile parlare di futuro, ho un contratto e con la Juventus e sto benissimo qui. Bisogna continuare a fare bene, poi gli stimoli sono importanti ma ora la priorità è finire bene la stagione. Il mio obiettivo era far crescere la squadra a livello europeo, una crescita che è stata fatta ma non è ancora terminata. La squadra deve migliorare nella gestione della palla, anche nei momenti difficili, poi sui singoli per migliorare tecnicamente. "

Infine, un pensiero per il povero Michele Scarponi, morto in un incidente stradale e per cui il CONI ha disposto 1' di silenzio.

Scarponi? Una tragedia che fa pensare

" Ogni parola è superflua. Le più sentite condoglianze alla famiglia anche perché lascia due bambini piccoli. Sono disgrazie che lasciano pensare. "