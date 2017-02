Allegri: “Per intensità vinta una semifinale da Champions. Lichtsteiner? Polemica sul nulla"

E’ un Massimiliano Allegri raggiante quello che si presenta ai microfoni dei giornalisti dopo il fischio finale di uno Juve-Inter vinto grazie a un bolide di Cuadrado e che avvicina maledattemente la Signora verso la conquista del sesto scudetto consecutivo. I bianconeri col 4-2-3-1 hanno mostrato compattezza e qualità: cogliendo il quarto successo consecutivo e subendo poco o nulla…

" Sono molto contento: è stata una partita di altissimo livello, ai livelli di una semifinali di Champions League, quindi bisogna fare i complimenti anche all'Inter. Indipendentemente dal risultato avevo chiesto ai ragazzi di fare una prestazione del genere e sono felice. Lichtsteiner arrabbiato per il cambio? Ogni domenica ce n'è una... La scorsa settimana Dybala, oggi lui, mercoledì ce ne sarà un altro... L'importante, comunque, è che continuino a giocare così. In ogni caso, ho interpretato male io l'espressione di Lichtsteiner: era caduto, ma ho pensato che avesse chiesto il cambio. Il modulo? Parlare di numeri è riduttivo: l'importante è avere l'atteggiamento giusto. Sento tutti i giorni il ritornello di "modulo definitivo" o meno, ma con questi giocatori in campo ditemi voi in quale altro modo potrei giocare… Che posto c’è in questa squadra per Marchisio? Ha fatto bene nei primi due mesi dopo l'infortunio, ma ora non è nella condizione ottimale per sostenere questo tipo di partite. Sono sicuro, comunque, che tra un mese lo sarà. Per rivedere il vero Marchisio, però, alla fine ci vorrà un anno". "

Miralem Pjanic (Centrocampista Juventus): “Una vittoria contro una bella squadra, una bella partita lottata, vinta,siamo contenti, volevamo questa vittoria. Abbiamo solamente messo a distanza una favorita per lo scudetto, una vittoria importante, la strada è lunga non dobbiamo mollare. La Champions arriverà tra un mesettp, prepareremo al meglio la gara contro una squadra abituata, adesso pensiamo a Crotone e Cagliari, vogliamo i sei punti. Modulo? C'è molta qualità, Cuadrado ha fatto un bel gol. La squadra non ha preso gol, siamo molto contenti. Napoli o Roma? il Napoli sta facendo un bel calcio, è bello vederli, rispettiamo tutti, Napoli e Roma avversari seri. Campionato aperto non è finito, se vinciamo tutto saremo campioni".