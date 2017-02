Allegri: "Possibilità per Pjaca, mi spiace per Pescara"

"Con Stephan è tutto chiarito, c'è stato un malinteso. Lui ha alzato la mano, credevo volesse il cambio, perchè era morto. Poi è entrato Dani Alves e le cose si sono sistemate". Così alla vigilia del recupero di campionato contro il Crotone Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, tornando sulla vivace discussione avuta con Lichtsteiner al momento della sostituzione dello svizzero nel match con l'Inter.

"Non è una partita facile, ma abbiamo solo un risultato, perchè altrimenti i tre punti che abbiamo fatto con l'Inter vengono buttati a mare". Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, mette in guardia i bianconeri attesi domani dal recupero di campionato contro il Crotone. Un avversario, ha spiegato il tecnico in conferenza stampa, "che ha perso molte partite nella parte finale. Vuol dire che è una squadra molto ordinata, che ha molto equilibrio, a cui è difficile fare gol, gioca con un 4-4-2 molto lineare ma difficile da superare. Quindi domani ci vorrà una partita giusta, con grande pazienza, perchè se non la sbloccheremo all'inizio avremo il tempo per sbloccarla dopo".

"E' un momento delicato della stagione, importante e decisivo", ha sottolineato Allegri che poi ha chiarito sulle possibili scelte di formazione. "La squadra è molto responsabile, stamani ci siamo allenati bene. Ci sarà qualche defezione perchè Chiellini rimarrà a casa per farlo riposare. E' rientrato Benatia, Barzagli è in buone condizioni nonostante abbia avuto l'influenza. Marchisio non sarà convocato perchè dopo la partita di domenica ha avuto un problema alla schiena e sono due giorni che non si allena. Lemina non sarà convocato così come Mandragora, però si sono allenati e da giovedì saranno a tempo pieno con noi. Ci sarà qualche cambiamento, perchè ho bisogno di forze fresche, sia fisiche che mentali, anche se la squadra sta bene fisicamente. Pjaca domani può darsi che giochi dall'inizio".

Sulla necessità di tenere alta la concentrazione dopo il successo sui nerazzurri, il tecnico ha osservato: "I tre punti con l'Inter valgono quanto quelli del Crotone. Ci siamo già cascati a Genova, a Parma due anni fa quando si perse 1-0. Anche se avevamo un po' di punti di vantaggio eravamo nella stessa situazione. Abbiamo mollato punti in casa all'inizio l'anno scorso con il Frosinone, perso la penultima partita a Verona anche se da campioni d'Italia, però avevamo un obiettivo da raggiungere. Quindi domani dobbiamo affrontare la gara nel modo giusto. Sono sicuro - ha aggiunto - che i ragazzi domani affronteranno la partita in modo diverso, soprattutto all'inizio. Se l'approccio è giusto, poi la partita va di conseguenza. Se l'approccio è sbagliato, rimettere le partita in carreggiata diventa complicato".

"Mi ha fatto una brutta impressione perchè sono cose che in generale nella vita, ma nel calcio in particolare, non dovrebbero succedere". Così Allegri commenta l'incendio doloso che nella notte ha visto incendiate due auto appartenenti al presidente del Pescara Daniele Sebastiani. "Purtroppo vincere e restare in Serie A non è semplice", ha spiegato il tecnico bianconero alla vigilia del recupero di campionato contro il Crotone.

" Quella di Pescara è una bellissima realtà, una città molto civile. E' normale che siano in un brutto momento, ma anche se dovessero retrocedere avrebbero la possibilità di poter poi tornare in Serie A. Io sono molto legato a Pescara e mi dispiace che siano successe queste cose, perchè passa male la città, invece la città non è assolutamente questo fatto. E poi perchè il Pescara è in fondo alla classifica e lo vorrei vedere in un'altra situazione. "

