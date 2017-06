Allegri rivela: "Dopo Cardiff ho pensato di fermarmi. Douglas Costa? Nostro obiettivo"

Se ho pensato di mollare dopo Cardiff? E' vero, tutti mi chiedevano se avrei lasciato in caso di vittoria, al limite lo sarebbe stato in caso di sconfitta". Lo ha detto il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri in un'intervista rilasciata a Sky Sport tornando sulla sconfitta nella finale di Champions League. "Dopo tre stagioni è normale guardarsi dentro, poi velocemente ho deciso, ho parlato con la società, ci sono tutti i presupposti e la voglia di fare un'altra grande stagione - ha aggiunto - Sarà una sfida nella sfida".

Le rivelazioni sulla finale di Champions

" Il Real Madrid ha vinto meritatamente, ma la sconfitta non può cancellare quanto abbiamo fatto in precedenza. Dopo Cardiff ho pensato di fermarmi ma poi ho deciso di continuare "

Sulle necessità del mercato bianconero

" Al momento la rosa della Juventus è al completo. Douglas Costa: "E' molto bravo, è un nostro obiettivo. Bernardeschi è promettente per la nostra nazionale. Schick fa cose normali. De Sciglio? Siamo a posto in difesa". "

Sulle avversarie

" Spalletti? Per l'Inter è un valore aggiunto "

A proposito del successo del Real Madrid, Allegri ha ammesso che "nel secondo tempo loro ci hanno dominato e sono stati più bravi, hanno vinto meritatamente e da questo dobbiamo ripartire senza fare drammi - ha proseguito l'allenatore della Juve - Capisco l'amarezza per aver perso la seconda finale in tre anni ma bisogna guardare anche il bicchiere mezzo pieno, l'aver vinto il sesto scudetto, quello della leggenda, e tre Coppa Italia di seguito".