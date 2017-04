Allegri: "Scudetto? Ci mancano ancora 8 punti. Resterei anche in caso di Triplete"

Se, come ha detto Massimiliano Allegri alla vigilia, la partita contro il Genoa valeva una buona fetta di scudetto, il successo netto e secco e grasso proietta la Juventus molto vicina al suo sesto titolo consecutivo. I punti di vantaggio adesso sono undici, in attesa che la Roma a Pescara giochi il suo posticipo. Nella peggiore delle ipotesi, il margine tornerà a essere di otto lunghezze, comunque un'enormità a cinque giornate dal sipario. Ma in casa juventina nessuno vuole montarsi la testa, la matematica non ha ancora emesso il proprio verdetto e c’è ancora da spingere sui pedali.

Massimiliano Allegri

" Avevamo tre partite da vincere che erano, Pescara, Empoli e Genoa e i ragazzi sono stati bravi a vincerle. Non era facile contro il Genoa che ha fatto bene con la Lazio e ha cambiato l’allenatore, poi dopo la Champions poteva esserci un calo fisico e mentale. Invece i ragazzi sono stati molto bravi. Scudetto in tasca? No però ora ci mancano otto punti perché la Roma può arrivare a 90 e ci mancano 5 partite. Non dimentichiamoci che abbiamo ancora lo scontro diretto, senza la matematica non si può parlare di Scudetto. Questa era una gara da vincere assolutamente. I ragazzi stanno bene ho fatto alcuni cambi ma l’importante è che non sia cambiato il risultato. La gara di Marchisio? Ha fatto una bella prestazione sia a livello fisico che tecnico. E’ un giocatore importante che va ritrovato. Dopo la rottura del crociato ci vuole tempo per recuperare, sapevo delle difficoltà che avrebbe incontrato ma sta finendo la stagione in crescendo. Vittoria che rende più tranquilli in vista della Champions? Ora avremo qualche giorno per preparare la trasferta di Bergamo e poi quella di Monaco. Ho la possibilità di cambiare molti giocatori per avere sempre energie fresche. C’è molto entusiasmo ma dobbiamo pensare a una gara alla volta perché per il momento non abbiamo vinto niente. Non dobbiamo abbassare al concentrazione, migliorare quello che possiamo e continuare così. Ancora a Torino in caso di Triplete? Mi hanno già fatto questa domanda. La mia permanenza non dipende dalle vittorie o dalle sconfitte. L’importante è darsi sempre degli stimoli nuovi, io qui sto bene, ho un grande feeling con la società e credo ci siano tutti i presupposti per continuare ma ora non è il momento di pensare al futuro, la priorità è provare a vincere tutto. Capolavoro nel convincere Mandzukic a fare l’esterno? Non ho fatto nessun capolavoro. Mario è un giocatore che ha un motore diverso dagli altri, corre tantissimo, tatticamente è molto bravo e ha una tecnica elevatissima. In questa posizione è un terzo attaccante importante e aiuta molto il centrocampo. Ha fatto bene, così come Higuain che ha fatto una gara praticamente perfetta: gli è mancato il gol ma non è assolutamente un problema. "

Leonardo Bonucci

" Il mio ventesimo gol con la Juve? E’ stato un bel gol, peccato perché ne ho sbagliato uno di testa dopo che era più facile. L’importante era rispondere alla grande in campionato dopo l’esaltazione per la Champions. Abbiamo dimostrato ancora una volta di essere un grande e umile gruppo che in ogni partita azzera il passato, pronto a scrivere un grande futuro. Il gesto d’intesa di Allegri? Quello che è successo è passato e ha fatto bene a tutti quanti. Quell’episodio ci ha caricato ulteriormente per questo finale di stagione. Adesso ci aspettano tre gare in campionato e due in Champions che saranno la svolta della nostra stagione. "

Andrea Barzagli

" Abbiamo sempre avuto equilibrio, dopo la gara con il Barcellona, dispendiosa, era una gara difficile sul piano mentale, ci siamo comportati bene, l'abbiamo affrontata bene e anche come si muove il gruppo ha dato una spinta in più. Siamo in netto vantaggio, meritato, non sottovalutiamo nulla e non ci fermiamo fino all'obiettivo. Che è successo in questi mesi? Al di la del modulo è cambiato l'ordine e la voglia di sacrificarsi da parte di tutti, questo dá forza anche a chi sta dietro e la convinzione di giocarcela con chiunque a livello europeo. La Juventus deve passare il girone e prima o poi ci arriverai. L'anno scorso con il Bayern abbiamo giocato bene ma non c'era la convinzione, quest'anno con il Barcellona c'era ora ce la giochiamo con il Monaco e vedremo. Cosa è cambiato dopo Firenze? Un'intuizione del mister, bravo lui ma anche i giocatori bravi a sacrificarsi, si corre molto ma ci sono i risultati, in questi anni prendiamo un legnata e poi ci rialziamo, il mister ci ha messo del suo ma ora le cose vanno molto bene. "

Ivan Juric

" Sono consapevole del divario tra le due squadre, non triste per la prestazione, hanno fatto una gara seria, la squadra ha fatto il massimo, non rimprovero nulla. Chievo? Abbiamo cinque finali, dobbiamo stare uniti per pensare a quello, dobbiamo stare uniti, oggi i ragazzi hanno fatto il massimo nel loro momento. Dobbiamo concentrarci su quello che ci resta, dobbiamo fare bene e salvarci. La classifica non ci dà garanzie, dobbiamo fare il massimo, il Chievo è una gara importante, dobbiamo vincere con un ambiente unito. "