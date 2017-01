Allegri: "Sono felice alla Juve e spero di restarci il più possibile. Obiettivo? Il 6° Scudetto"

Il campionato riparte e Massimiliano Allegri è pronto alla sfida contro il Bologna che segnerà il ritorno della Juventus dopo la sconfitta in Supercoppa contro il Milan. Il tecnico della Juventus viene subito incalzato dall’argomento calciomercato…

" Futuro Evra? Del mercato parla la società, ma meno ne parliamo e meglio è perché ci può solo destabilizzare. Comunque Evra, fin quando è un giocatore della Juventus è a mia disposizione ed è disponibile per domani. Adesso non so se giocherà lui o Asamoah, ma Evra è disponibile. Dybala-Real Madrid? Dybala è un giocatore della Juventus, fa piacere che un giocatore interessi alle big europee, vuol dire che ha lavorato bene, ma Dybala resta qui "

Poi qualche parola sul suo futuro…

" Io all’Arsenal? No, io sono felice di essere alla Juventus e spero di rimanerci il più a lungo possibile. Voglio restare e vincere qui. "

Poi si torna allo sfogo di Doha dopo la sconfitta ai rigori contro il Milan in Supercoppa…

" A Doha è stato solo uno sfogo. Ci sta di perdere, ma al 35’ siamo usciti dalla partita e questo non mi è piaciuto perché era una partita che ci poteva regalare un trofeo, questa cosa mi ha fatto molto arrabbiare "

Uno sguardo alla formazione: "Non ho ancora deciso ma dovrebbe giocare la difesa a 3. Abbiamo recuperato Barzagli e Pjaca, e Marko avrà un po’ di spazio tra domani e la Coppa Italia. Non ci sarà invece Buffon, non so se verrà convocato ma giocherà Neto" .

E infine: "Guardiola? La carriera di un grande allenatore, secondo me, non può durare più di 15 anni. Dipende molto da quando incominci, e lui ha cominciato ad allenare molto presto e quindi capisco il suo pensiero. Cina? Hanno degli obiettivi da raggiungere, hanno risorse infinite e quindi non sono sconvolto del loro inserimento nel mondo calcio. Hanno un progetto molto importante, perché vogliono il Mondiale del 2030 e quindi agiscono in questa maniera. Ripeto, lo trovo normale, 15 anni fa c’era la Russia, poi il Qatar, gli Stati Uniti, fra 10 anni sicuramente ci sarà l’India che farà lo stesso"