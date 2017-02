Allegri: "Tre punti in più verso lo Scudetto. Con Bonucci solo un'incomprensione"

Allegri

"Il primo tempo i ragazzi lo hanno chiuso sul 2-0 non giocando una buona frazione. Abbiamo fatto una buona partita anche se abbiamo concesso qualche tiro da fuori al Palermo. Era una partita di campionato con tre punti che valgono come quelli con l'Inter. E' una vittoria in meno alla conquista dello scudetto e faccio i complimenti ai ragazzi per come hanno approcciato la partita. Il diverbio con Bonucci? Avevo tre giocatori che avevano bisogno di un cambio. C'è stata un'incomprensione e basta, è già tutto risolto e non è assolutamente un caso. Ora testa al Porto. Siamo in una buona condizione fisica, affrontiamo questo ottavo di Champions con entusiasmo e con l'obiettivo di passare il turno. Il Porto sta bene, subisce pochi gol, squadra in forma che possiede giocatori veloci che non danno punti di riferimento. Sono abituati a giocare queste gare, dobbiamo fare molta attenzione. Noi possiamo giocare alla pari con tutti. Questo è un ottavo di qualità e andando avanti avremo ancora avversari più forti".

Diego Lopez

"Secondo me abbiamo fatto un ottimo primo tempo dove non abbiamo cercato di fargli trovare il pallone a Dybala. Il primo gol è stato un errore che non possiamo commettere. Il raddoppio siamo scivolati e da lì è nata la punizione. Sul terzo gol è giusto dar merito a loro mentre il quarto è stata una scivolata. Dobbiamo cercare di eliminare gli errori individuali, perchè abbiamo fatto un ottimo primo tempo ma non si possono fare regali. Questo comunque non cambia nulla per l'obiettivo salvezza. Dobbiamo eliminare gli errori che sono fondamentali perchè dobbiamo fare una rincorsa. Bisogna cercare di far arrivare palle più pulite ai nostri attaccanti. Differenze tra Napoli e Juve? I biaconeri sono una squadra più cinica mentre i partenopei ti fanno girare. Sono due grandi squadre".

Dybala

“Abbiamo fatto un gran passo in avanti ma non abbiamo giocato benissimo. Nel primo tempo abbiamo sbagliato troppi passaggi. Col Porto dovremo cambiare atteggiamento e mentalità. Non sarà facile e dovremo concentrarci per la partita di mercoledì. Io e Higuain ci conosciamo bene, parliamo spesso dei movimenti e lavoriamo tanto per migliorare l'intesa. Ci troviamo anche senza guardarci, speriamo di continuare così. Giocare a Torino non è facile, gli avversari soffrono l'ambiente dello Juventus Stadium. Oggi per rispetto ai miei ex compagni e ai tifosi non ho esultato, anche sul secondo gol non è stato un festeggiamento ma un ringraziamento per Gonzalo per l'assist che mi ha fatto”.

Dani Alves

"Abbiamo fatto una buona gara. Abbiamo controllato sempre la partita e sono felice per la vittoria. Mi aspetto una Juventus competitiva. In questo torneo bisogna fare un po' di più che in campionato ma abbiamo esperienza per giocare questa sfida. Se giocherò? Vorrei giocare sempre ma non dipende da me. Sono a disposizione dell'allenatore per aiutare la squadra in quello che chiede. Allegri e Bonucci? Siamo intelligenti, sono cose che succedono nel calcio. La cosa più importante in questo è saperle affrontare queste situazioni".

Zamparini

“Assalto dei top club in estate per Dybala? Beppe Marotta è un amico e vorrei che Paulo rimanesse alla Juve. Secondo me la società ha la forza per trattenere un calciatore simile. Gli assalti ci saranno sicuramente, ma spero resti a lungo a Torino. Se vale cento milioni? Macché, ne vale 140 o 150. E' il nuovo Messi”,