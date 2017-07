Ancelotti: “Juventus favorita, Milan e Inter si avvicinano. Sogno la quarta Champions da allenatore"

Nella lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport, il tecnico del Bayern Monaco Carlo Ancelotti si è soffermato su alcuni temi caldi di questa sessione estiva di calciomercato: la crescita delle milanesi, la Juventus, il rinnovo di Donnarumma e la prossima edizione di Champions League, che vedrà il ritorno del Chelsea di Antonio Conte e dello United di Mourinho.

Sulla Champions: “In Germania siamo stati criticati per l’eliminazione ed è vero che non abbiamo fatto niente, ha fatto tutto Kassai… e comunque nella stagione scorsa abbiamo vinto il campionato e la Supercoppa, tanto per ricordare. Nella prossima edizione aumenterà il livello di competitività per una serie di motivi: il ritorno delle big inglesi come Chelsea e Manchester United, la voglia di riscatto del Barcellona e del Bayern, il desiderio della Juve di alzare finalmente quella Coppa dopo aver perso così tante finali e soprattutto l’idea del… triplete di Champions del Real Madrid. L’obiettivo, per tutte queste squadre a cui va aggiunto il Paris Saint Germain, è la semifinale. Bisogna far parte delle prime quattro d’Europa.”

Sul mercato delle milanesi: “La Juve resta la favorita numero uno in modo chiaro, ma le due milanesi si stanno avvicinando. Inter e Milan stanno seguendo un percorso diverso. Il Milan doveva cambiare molto e la sua campagna acquisti è intelligente. Non doveva comprare un giocatore da 100 milioni, ma investire su più giocatori proprio come ha fatto. Quelli arrivati sono giusti.Çalhanoglu? Ci impiegherà pochissimo ad ambientarsi alla serie A, anche perché laBundesliga è simile alla Serie A. In Germania, prima dell’infortunio, è andato molto bene. Donnarumma? La scelta finale è quella giusta: restare al Milan. È la squadra che lo ha cresciuto, è l’ambiente ideale per lui. Gli auguro di arrivare a grandi traguardi con la maglia rossonera, anche perché toccherà a lui prendere l’eredità di Buffon.”

Su Dybala: “È un grande giocatore da mettere dietro a Cristiano Ronaldo e Messi. Ripeto: dietro”

Ancora sulla possibilità di vincere la quarta Champions per poi tornare in Italia: “Mi piacerebbe tantissimo. Dopodiché staremo a vedere. Per adesso il mio obiettivo è fare bene col Bayern come abbiamo fatto bene l’anno scorso.”

A cura di Francesco Cisternino

