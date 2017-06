Anche la Juventus si apre alla Cina: siglato accordo commerciale con Ganten Water

La Juventus ha siglato oggi a Shenzen un accordo commerciale con Ganten Water gruppo cinese leader nella produzione e distribuzione di acqua minerale. Si rafforza il legame fra l’oriente e la squadra bianconera, a partire dal primo luglio per le prossime tre stagioni Ganten Water, sarà Official Water della società, sostanzialmente il fornitore ufficiale ed esclusivo di acqua minerale della società. L’accordo conferma l’attrattività del brand Juventus nei confronti di aziende internazionali che investono su mercati globali, e che vedono nella società bianconera un partner affidabile e una leva di sviluppo per affermarsi nel mercato europeo e mondiale.

Nell’affollatissima conferenza stampa di presentazione tenutasi a Shenzen Giorgio Ricci, il responsabile delle partnership internazionali della Juventus, ha dichiarato: “E’ un piacere accogliere Ganten Water nella rosa dei Global Partner di Juventus: Ganten Water è un’azienda leader nel settore delle acque minerali, che opera in un mercato primario come quello cinese e che vede in Juventus il partner strategico per entrare in Europa e nel resto del mondo. Questo accordo si inserisce coerentemente all’interno di una strategia già avviata da Juventus, che proietta la società nell’ambito di uno sviluppo internazionale”.

Water Zhou Jing Liang Chairman di Ganten ha dichiarato: "LaJuventus è una squadra che vanta numerosi record e che gode di una visibilità internazionale di primo livello. Ecco perché siamo orgogliosi oggi di annunciare questa partnership, sicuri che da qui insieme potremo sviluppare un nuovo percorso di crescita sia in Cina che nel resto del Mondo.”

Lorenzo Giardini