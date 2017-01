Anche Sneijder verso la Cina, su di lui il Beijing Guoan di Yilmaz e Renato Augusto

Anche Wesley Sneijder potrebbe partire in direzione Cina. Il trequartista del Galatasaray avrebbe le valigie in mano e sarebbe pronto a salutare la Turchia. Dalla Cina è infatti arrivata una seria proposta da parte del Beijing Guoan con il Galatasaray pronto ad accettare come fatto a Febbraio per Burak Yilmaz (acquistato proprio dal Beijing Guoan per 8 milioni).

In questa stagione, Sneijder ha messo a segno 2 reti in 14 presenze, confezionando ben 8 assist, continuando a dimostrare di poter essere ancora un giocatore decisivo. Visto la scadenza del contratto relativamente vicina (giugno 2018) l'offerta dei cinesi non è però da capogiro, 'solo' 10 i milioni offerti infatti per l'ex Inter. Per il Galatasaray risulterebbe essere comunque una plusvalenza visto che i turchi lo acquistarono dai nerazzurri, nel gennaio 2013, per 7,5 milioni.

di Gabriele Amerio

Video - Tevez allo Shanghai Shenhua: sarà il giocatore più pagato del mondo 00:28

Leggi tutti gli articoli su Agenti Anonimi