André Silva al Milan: scheda e segreti del giocatore

Ecce attaccante! Dopo tante trattative e tanti colloqui a Casa Milan, i rossoneri trovano finalmente il nuovo ‘9’ da destinare a Montella. Non sarà uno tra Aubameyang, Morata o Belotti, neanche Diego Costa di cui si era parlato negli ultimi giorni, ma bensì André Silva che arriva dal Porto, via Jorge Mendes. L’attaccante classe ’95 costerà quasi 40 milioni alle casse rossonere, con il Milan che è riuscito anche ad avere un sconto dalla clausola rescissoria, inizialmente prevista. L’arrivo di André Silva non esclude anche l’acquisto di un altro attaccante: si era pensato a Kalinić ma per ora la situazione è bloccata, considerando anche il malcontento della tifoseria nei confronti dei rumor che riguardano il croato.

Dati anagrafici

Nato : 6 Novembre 1995

: 6 Novembre 1995 Ruolo : Attaccante

: Attaccante Piede preferito : destro

: destro Nazionale: Portogallo (8 presenze e 7 gol)

FC Porto's Andre Silva celebrates scoring their first goalEurosport

Statistiche: 5 gol alla sua prima Champions League

Nasce a Gondmar, città del distretto di Oporto, e seppur gran tifoso dei Dragões, comincia la propria carriera calcistica nel settore giovanile del Boavista. Nel 2008 finisce al Salgueiros, e un gol segnato al Porto lo porta all’attenzione degli emissari del club di Pinto da Costa, che lo acquisteranno nel 2013. Nella seconda parte della stagione 2015-16 ha la sua grande occasione in prima squadra, e segnerà il suo primo gol proprio nel derby al Boavista. Nella stagione 2016-17, il grande salto di qualità con 16 reti in campionato e 5 gol in Champions League, compreso quello alla Roma nel playoff.

Squadra Stagione Presenze Gol Porto 2015-2016 14 3 Porto 2016-2017 44 21

Valutazione economica: addio clausola, arriva per 38 milioni

Il giocatore classe ’95 aveva una clausola rescissoria da 60 milioni di euro, tantissimi per un 21enne. Prezzi da Porto, ma i portoghesi costretti a cedere - per problematiche con il fair play finanziario - si sono accontentati di 38 milioni, più bonus, per fare cassa. Il tutto, grazie alla mediazione di Jorge Mendes che ha fatto un ‘regalino’ al Milan che farà firmare al giocatore un contratto di 5 anni.

Qualità: animale d’area di rigore

Sebbene sia partito come seconda punta, riesce a fare reparto da solo. Gran colpitore di testa, gran senso della posizione, buona tecnica di base, attacca la profondità come pochi. Segna di destro e di sinistro, freddo dal dischetto e ottimo nel gioco di sponde a centro area. Si muove molto ed è difficile da marcare, un possibile crack.

Chiellini, André Silva - Juventus-Porto - Champions League 2016/2017 - Getty ImagesGetty Images

Difetti: non è il giocatore che voleva Montella

È un giocatore, come si suol dire, con ampi margini di crescita, ma è davvero quello che voleva Montella? André Silva, come detto, è un animale d’area di rigore, e per questo non lo si vede mai tornare sulla trequarti, o peggio, a centrocampo. Il tecnico rossonero ambiva a un giocatore capace di conquistare palloni anche a 30 metri dalla porta e, perché no, pronto a far partire il contropiede con l’aiuto delle ali. André Silva è un giocatore diverso, palla dentro in area e ci pensa il classe ’95, o con qualche spizzata o con i gol.

Curiosità: l’endorsement di Cristiano Ronaldo

Non è facile attirare l’attenzione di Cristiano Ronaldo, ma André Silva è riuscito ad ipnotizzare anche CR7, diventandone il partner ideale nell’attacco della Nazionale. Il portoghese del Real Madrid sente di aver trovato il suo erede, tanto da dire: “Quando mi ritirerò dal calcio giocato, il Portogallo sarà comunque in buone mani. Abbiamo un grande attaccante, e questo è André Silva”. E se lo dice CR7…

Video

Nel primo video c’è tutto quello che abbiamo detto di André Silva: molto bravo ad attaccare la profondità sul passaggio di Brahimi e fredda Mika dopo averlo dribblato in area. Questo è il primo gol ufficiale, in prima squadra, di André Silva che chiude la stagione 2015-16 con la rete al Boavista. Nella seconda clip altri tre gol, gran colpo di testa all’Estoril mandando sul palo più lontano dopo un ottimo movimento in diagonale, poi due reti al Boavista dove dimostra di prenderle tutte in area, oltre ad essere molto sicuro dal dischetto.