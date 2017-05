Andrea Belotti, tra social e gol: perché è perfetto per il Milan (nonostante i 100 milioni)

Ai minimi storici. Con tre partite ufficiali ancora da disputare, il Milan è ormai in procinto di chiudere la stagione con un record negativo in quanto a reti segnate. Non di squadra, ma dell’uomo gol per antonomasia, il centravanti. Carlos Bacca, con 26 partite disputate, è l’unico giocatore in doppia cifra, con un bottino piuttosto misero di 14 marcature. Un rendimento talmente basso da costringerci ad arrivare al 2009-10, quando Marco Borriello e Ronaldinho furono i migliori marcatori rossoneri a quota 15. Dati significativi, ai quali il Diavolo dovrà rispondere in sede di mercato. Serve una prima punta di livello. Quella che in molti, specie dopo l’incontro a Casa Milan tra Massimiliano Mirabelli e Gianluca Petrachi, identificano in Andrea Belotti.

Tra circostanza e mercato

Nel pomeriggio di mercoledì, il direttore sportivo del Torino si è presentato nella sede rossonera. Un incontro pianificato con inevitabile eco sul mercato. Un’ora e mezzo trascorsa insieme al responsabile dell’area tecnica milanista, ufficialmente per approfondire una conoscienza reciproca soltanto abbozzata in precedenza. Di fatto anche per stabilire nuove trame di mercato tra due Diavolo e Toro. Ai granata interessano Gabriel e Juraj Kucka, mentre ai rossoneri piaccino Davide Zappacosta e Daniele Baselli. Ma in molti ritengono che, visto anche il ribollire sui social dell’hashtag #BelottiMilan, si sia finiti anche per parlare anche del Gallo. Proprio il giocatore che servirebbe per rilanciare il progetto tattico di Vincenzo Montella.

" Belotti piace a tante squadre, a chi non piace un attaccante così? Con Mirabelli abbiamo parlato di Andrea perché a lui è sempre piaciuto, però non mi ha detto che avrebbe certi soldi per Belotti. È difficile che un club italiano possa prenderlo. "

- Gianluca Petrachi a Sportitalia

Video - Mihajlovic: "Belotti? Se segna così, i 100 milioni di clausola sono pochi" 00:46

Un problema da 100 milioni

Ufficialmente, la clausola rescissoria del Gallo è valida soltanto per l’estero. Per lasciare partire il Gallo con direzione estero, servono 100 milioni di euro. Verso l’Italia, in linea puramente teorica, potrebbe servire qualche milione in meno. Difficile, però, pensare che Urbano Cairo – uno piuttosto abile a fare di conto – svenda il proprio gioiello. Anzi, da Torino rimbalza la voce di una richiesta identica in tutto e per tutto anche per il mercato italiano. E dunque? A spostare gli equilibri potrebbe essere la volontà di Belotti stesso, un ragazzino cresciuto nel mito dello Shevchenko rossonero.

L’attaccante ideale per il nuovo Milan

Per arrivare a Belotti serve un sacrificio economico notevole. Ma lo sforzo sarebbe ripagato immediatamente da un ritorno d’immagine impressionante, considerando la spinta dei tifosi per l’acquisto del centravanti granata. E non solo. Belotti ha la forza necessaria per rendere al meglio nel tridente di Montella, senza andare in sofferenza se isolato e garantendo il bottino di reti necessario al Milan per tornare in alto. In lui, si potrebbero rispecchiare alla perfezione le mire della nuova proprietà cinese. Desiderosa di fare il salto di qualità, ma ancora obbligata a rispondere a parecchi punti interrogativi. Con tanta voglia di arrivare. La stessa di Belotti. Un ragazzo capace di far sognare i tifosi del Diavolo senza nemmeno aver vestito la maglia rossonera. Se non è già un miracolo questo...