Antognoni: “Ottima Fiorentina, Sousa è stato bravissimo”

Giancarlo Antognoni, neo dirigente della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio Ancho'Io Sport su RadioUno parlando della partita di domenica sera contro la Juventus. "Ieri non è stata la solita Juve, ma ho visto un'ottima Fiorentina molto determinata. Merito particolare all'allenatore (Paulo Sousa, ndr), che in qualche occasione è stato criticato, ma ieri ha fatto un capolavoro. Spostando Sanchez in difesa e rinforzando la metà campo con Borja Valero, Vecino e Badelj. La partita credo sia stata vinta lì", ha spiegato Antognoni.