Atalanta: 3 punti per l’Europa. Caldara-gol e 3-2 sul Bologna

Tre punti fondamentali nella corsa all’Europa, conquistati al termine di una gara difficile, dapprima condotta, poi sofferta e infine vinta, grazie al tap-in di Caldara. L’Atalanta si ritrova momentaneamente al quarto posto in classifica, in attesa di conoscere i risultati delle contendenti. A livello di gioco non si è di certo vista la migliore Dea della stagione ma proprio per questo, la vittoria di questa sera potrebbe rivelarsi fondamentale. Dopo un grande avvio (e due reti) gli uomini di Gasperini hanno faticato a trovare le solite verticalizzazioni. Il Bologna esce a testa alta dal confronto dell’Atleti Azzurri d’Italia ma qualche errore di concentrazione in difesa e la maggiore cattiveria agonistica dei nerazzurri nel momento topico della gara, hanno sancito la sconfitta rossoblu.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Pronti, via e l’Atalanta passa subito in vantaggio. Il Papu Gomez prende palla sulla trequarti e con uno splendido passaggio in diagonale taglia fuori l’intera retroguardia del Bologna, servendo un cioccolatino a Conti (partito in posizione di off-side) in area di rigore. L’esterno non sbaglia e porta avanti gli uomini di Gasperini. La gara si accende subito e decolla attorno al quarto d’ora. Al 14’ la Dea trova il 2-0. Grande spunto del solito Gomez che, arrivato al limite dell’area, serve un pallone in profondità a Petagna. La punta fa partire un preciso cross per Freuler che, di piatto, batte ancora l’estremo difensore del Bologna. Due minuti più tardi gli emiliani rientrano in partita. Un velenoso tiro-crosso di Di Francesco si trasforma in un perfetto suggerimento per Destro che, in scivolata, batte Berisha, trovando un gol che gli mancava dal 12 marzo. La gara è davvero godibile. Gli uomini di Donadoni reagiscono e cercano di alzare la pressione ma le ripartenze dei nerazzurri sono sempre molto pericolose. Al 25’ Kurtic, servito da un bel cross di Spinazzola, spreca da ottima posizione centrando un difensore del Bologna. I bergamaschi sfiorano il terzo gol anche al 41’ con un colpo di testa di Caldara che finisce a lato. Si va, quindi negli spogliatoi sul risultato di 2-1.

A inizio ripresa il Bologna è propositivo e imbriglia la manovra dell’Atalanta, senza tuttavia creare grossi pericoli dalle parti di Berisha. Al 61’, però, l’ottimo atteggiamento dei rossoblu viene premiato. Una bella azione in tre tocchi libera Di Francesco in area di rigore. L’esterno è bravissimo a saltare due uomini nello stretto e a battere Berisha con un bel sinistro. L’Atalanta accusa il colpo, gli emiliani salgono di tono ma non riescono a sfondare. Al 75’ Caldara segna la rete che si rivelerà decisiva. Angolo di Gomez, Cristante spizza e il difensore-goleador trova il tap-in da pochi passi: 3-2. Il Bologna sembra arrendersi ma nel finale crea due grandi occasioni. Prima Di Francesco costringe Berisha ad un bell’intervento su una pericolosa conclusione da fuori area, mentre al 90’ Destro calcia debolmente a tu per tu con il portiere albanese. Finisce qui e Bergamo esulta.

LA STATISTICA CHIAVE

7: I gol di Caldara in Serie A in questa stagione. Il difensore agli ordini di Gasperini è sicuramente una delle note più liete della splendida stagione bergamasca. Autoritario in difesa, letale in avanti.

IL MIGLIORE IN CAMPO

GOMEZ: Determinante e decisivo, anche senza trovare il gol. L’assist per il primo gol è illuminante, il break sul secondo è mortifero. Stagione da incorniciare. Giocatore di grande livello.

IL PEGGIORE IN CAMPO

KREJCI: Abulico e fuori dal match per buona parte della gara. Il ceco non riesce a incidere in fase offensiva ed è distratto quando è chiamato a dare una mano alla difesa. Giornata no.

IL TWEET

IL TABELLINO

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Toloi (64’ D’Alessandro), Caldara, Masiello; Conti, Kessie (22’Cristante), Freuler, Spinazzola; Kurtić; Petagna (72’Grassi), Gomez All.: Gasperini

BOLOGNA (4-3-3): Da Costa; Mbaye (74’Krafth), Gastaldello, Maietta, Masina; Dzemaili, Viviani (83’Petkovic), Taider; Di Francesco, Destro, Krejci (78’Okwonkwo). All.: Donadoni.

Arbitro: Carmine Russo di Nola

Gol: 3’ Conti (A), 14’ Freuler (A), 16’ Destro (B), 61’ Di Francesco (B), 75’ Caldara (A)

Ammoniti: Caldara (A), Dzemaili (B), Gastaldello (B), Mbaye (B), Masiello (A)