Atalanta-Bologna: probabili formazioni e statistiche

PROBABILI FORMAZIONI

Atalanta (3-5-2): Berisha; Masiello, Caldara, Toloi; Conti, Kessiè, Freuler, Kurtic, Spinazzola; Gomez, Petagna. Allenatore: Gasperini.

Indisponibili: Dramè, Zukanovic

Squalificati:

Bologna (4-3-3): Da Costa; Torosidis, Gastaldello, Maietta, Masina; Dzemaili, Viviani, Taider; Di Francesco, Destro, Krejci. Allenatore: Donadoni.

Indisponibili: Nagy, Helander, Rizzo, Verdi, Mirante

Squalificati: Pulgar

STATISTICHE OPTA

92ª sfida in Serie A tra Atalanta e Bologna: rossoblu avanti nel punteggio per 36 successi a 29, 26 pareggi completano il quadro.

I bergamaschi hanno vinto quattro delle ultime cinque partite contro il Bologna in A, tenendo la porta inviolata in tre di queste – sconfitta per 3-0 nella restante gara.

Una sola vittoria per il Bologna nelle ultime 25 trasferte di campionato contro i nerazzurri (11N, 13P): 15 gol segnati nel parziale e 38 subiti.

L’Atalanta ha subito solo un gol in casa in campionato dall’inizio del 2017 (meno di ogni altra formazione), rimanendo imbattuta in questo periodo (4V, 2N).

Nelle ultime 10 trasferte di Serie A il Bologna non ha mai ripetuto lo stesso risultato per due volte di fila: pareggio 0-0 a Palermo nel match esterno più recente.

I rossoblu non segnano da 270 minuti in campionato, tre partite esatte – l’ultimo digiuno di quattro giornate consecutive in A risale al marzo 2014.

La Dea è una delle tre squadre (con Juve e Roma) che ha vinto il 100% delle partite interne in cui è andata avanti nel punteggio in questo campionato: 10 su 10.

Sette delle ultime otto reti casalinghe dell’Atalanta in Serie A hanno visto la diretta partecipazione di Alejandro Gomez, con gol (cinque) o assist (due).

Dall’altra parte, Blerim Dzemaili ha messo lo zampino in tre dei soli cinque gol segnati dal Bologna in trasferta nel 2017: due reti e un assist.

Tra le punte centrali, solo Mauro Icardi (otto) ha fornito più assist di Andrea Petagna (sei) in questo campionato.

