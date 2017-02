Atalanta-Cagliari: probabili formazioni e statistiche

PROBABILI FORMAZIONI

Atalanta (3-5-2): Berisha; Masiello, Caldara, Zukanovic; Conti, Kurtic, Freuler, Kessie, Spinazzola; Gomez, Petagna. All. Gasperini

Indisponibili: Cabezas, Dramé, Konko

Squalificati:

Cagliari (4-3-1-2): Rafael; Pisacane, Alves, Ceppitelli, Murru; Isla, Tachtsidis, Dessena; Di Gennaro; Sau, Borriello. All. Rastelli

Indisponibili: Ionita, Melchiorri, Faragò, Padoin, Farias

Squalificati: Joao Pedro (2)

STATISTICHE OPTA

I sardi hanno vinto 3-0 il match d’andata di questo campionato, dopo che erano rimasti sconfitti nei precedenti tre incroci in A contro l’Atalanta.

La Dea è imbattuta in casa contro il Cagliari da ben 13 match nel massimo campionato: nove vittorie e quattro pareggi, con una media di 2.3 gol a partita.

L’Atalanta è una delle tre squadre (con Juve e Roma) a non aver ancora pareggiato in casa questo campionato: sette vittorie e tre sconfitte.

Il Cagliari ha ottenuto solo quattro punti fuori casa: solo il Crotone ha fatto peggio in questo campionato (due punti in trasferta).

In particolare, i sardi hanno racimolato un solo punto nelle ultime sette trasferte di campionato, e nelle tre più recenti non hanno segnato alcun gol.

L’Atalanta è la squadra che ha segnato più gol su palla inattiva, 15 (come la Roma), mentre il Cagliari quella che ne ha subiti di più su azione (37).

I nerazzurri hanno sempre vinto in casa quando sono andati avanti nel punteggio (7 volte su 7), ma hanno ottenuto anche tre successi in rimonta, primato condiviso con la Sampdoria.

Marco Borriello ha raggiunto la doppia cifra di gol per la quinta volta in un campionato di Serie A: 10 reti al momento, tuttavia solo due di queste sono arrivate in trasferta.

Borriello ha giocato con l’Atalanta nella seconda parte della scorsa stagione (4 gol in 15 presenze in campionato), prima di passare al Cagliari in estate.

Tra le squadre a cui non ha segnato in Serie A, il Cagliari è la seconda contro cui Alejandro Gomez ha giocato più partite, otto (dopo la Fiorentina, 10).

***