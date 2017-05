Atalanta-Chievo: probabili formazioni e statistiche

PROBABILI FORMAZIONI

Atalanta (3-5-2): Gollini; Toloi, Caldara, Masiello; Conti, Kessie, Freuler, Kurtic, Spinazzola; Gomez, Petagna. All. Gasperini

Squalificati:

Indisponibili: Berisha, Cabezas, Konko

Chievo (4-3-1-2): Sorrentino; Cacciatore, Cesar, Spolli, Gobbi; Depaoli, Izco, Bastien; Birsa; Pellissier, Inglese. All. Maran

Squalificati: Castro, Radovanovic

Indisponibili: Meggiorini, Gamberini, Dainelli, Hetemaj, Rigoni

STATISTICHE OPTA

Perfetto equilibrio nel bilancio dei 23 precedenti tra Atalanta e Chievo in Serie A: otto vittorie per parte e sette pareggi. I bergamaschi hanno però segnato un gol in più (25 contro 24).

Atalanta imbattuta da cinque match di campionato in casa contro il Chievo: tre vittorie, due pareggi.

I bergamaschi non perdono da nove giornate di campionato (4V, 5N); all’Atleti Azzurri d’Italia sono invece imbattuti da 10 partite di Serie A (sei le vittorie).

Il miglior piazzamento ottenuto finora dall’Atalanta in Serie A è il quinto posto della stagione 1947/48.

Il Chievo ha vinto una sola volta nelle ultime nove giornate di campionato, parziale in cui i gialloblu hanno sempre subito gol (2.6 di media a partita).

Sono 60 i gol subiti dal Chievo finora: non erano mai andati oltre 54 in un singolo campionato di Serie A.

Nessun club ha subito meno gol da corner di Atalanta e Chievo (quattro ciascuna) in questo campionato; i nerazzurri sono però anche i più prolifici sugli sviluppi di calci d’angolo (13 reti).

Il Chievo è la squadra che ha segnato meno gol nella prima mezz’ora di gioco (appena sei), mentre solo la Juve (25) ne ha realizzati più dell’Atalanta (21) nello stesso parziale iniziale.

Alejandro Gomez ha segnato tre gol in quattro partite di Serie A contro il Chievo con la maglia dell’Atalanta, inclusa una doppietta all’andata.

Gomez ha partecipato attivamente ad almeno un gol in sette delle ultime otto partite di campionato (sei reti e cinque assist in questo parziale).

Roberto Inglese ha raggiunto la doppia cifra di marcature in questo campionato di Serie A: sette delle sue 10 reti sono arrivate fuori casa.