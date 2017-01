Atalanta, dopo Gagliardini saluta anche il Papu Gomez? Lo vuole il Tianjin Quanjian di Cannavaro

Dopo l'Inter, anche i club cinesi potrebbero sconvolgere i piani di mercato dell'Atalanta. Non solo Gagliardini via, anche Kessié è super ricercato ma occhio ora alle offerte che potrebbero arrivare per Alejandro Gómez.

Sull'argentino si sono mossi diversi club dell'estremo oriente, dallo Jiangsu Suning (chiaro l'intento del gruppo cinese, già proprietario dell'Inter, di instaurare importanti rapporti con l'Atalanta) al Tianjin Quanjian di Fabio Cannavaro.

Ora calde dunque per gli orobici, non sono arrivate offerte ufficiali per il classe '88 argentino ma secondo i ben informati la squadra di Tientsin potrebbe spingersi fino a 35 milioni per il capitano dell'Atalanta.