Atalanta, doppio colpo in prospettiva per la Dea

Continua a lavorare in maniera egregia l’Atalanta per quanto riguarda il settore giovanile che, da anni, è uno dei migliori in Italia.

Proprio in queste ore i bergamaschi hanno chiuso una doppia operazione con il Perugia, acquistando Nicolò Fazzi, attaccante del 1995, e Gianluca Mancini, difensore centrale classe 1996. Entrambi i giovani hanno in comune un passato nel settore giovanile della Fiorentina e presto si riuniranno in quel di Bergamo, anche se Fazzi resterà fino a giugno 2018 in prestito in Umbria, dove avrà la possibilità di giocare da titolare e maturare, anche perché è giusto ricordare che l’attaccante è stato prelevato dal Crotone appena tre giorni fa, mentre Mancini raggiungerà la Lombardia al termine di questa stagione prima di aggregarsi al ritiro estivo degli uomini di Gasperini.

Ennesimo colpo in prospettiva per la Dea che si dimostra ancora molto attenta al settore giovanile, visto come la principale fonte di guadagno dalla società, come dimostrano solo in questa stagione le ricche cessioni di due giovani assai promettenti come Caldara, direzione Juventus, e Gagliardini, già protagonista a San Siro con la casacca nerazzurra. Solo nei prossimi mesi potremo sapere se anche in questa occasione l’Atalanta avrà messo a segno colpi di grande caratura: toccherà a Fazzi e Mancini dimostrare il loro reale valore sul campo.

A cura di Filippo Rivani

