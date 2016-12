Atalanta e un Natale tra le stelle: le tre colonne del progetto Gasperini per il sogno Europa

Natale tra le stelle, natale tra le luci. Dopo tutto il centro di Bergamo si è colorato da un bel po’ di tempo con luminarie che la sera accendono la città, dai Propilei alla stazione, dalla famosa Via XX Settembre fino ad arrivare allo stadio Atleti Azzurri d’Italia. Ieri sera nel Christmas Match contro l’Empoli, l’Atalanta ha scartato il suo regalo più bello: il sesto posto in classifica prendendosi anche la nomina di squadra rivelazione dell’anno con una chiusura del 2016 in crescendo.

Già rivelazione, in tanti sensi e in tanti modi che sono stati forgiati da Gasperini in questa stagione ma non solo, anche da una società intera sempre attenta ai ogni suo settore. Fucina di talenti, non che non si sapesse, l’Atalanta nel 2016 ha messo in moto la macchina (quasi) perfetta perché non si cancella l’inizio di stagione ma restano indelebili anche i ricordi di Napoli e Inter, solo per citarne alcuni. E i tifosi della nord lo sanno e mai hanno voltato le spalle a quel “folle amore nerazzurro” neppure dopo il KO in casa contro l’Udinese.

Funziona così però a Zingonia. Fermarsi, riflettere per ripartire alla caccia di quell’avventura cavalcata prima piano piano e poi sempre più forte, facendo rumore tra le strade perché quando si vince di squadra, quando la città è tua forza e lo stadio la tua reggia, non puoi fare silenzio. E nemmeno il Gasp si è ammutolito quando si è fermata la serie positiva dei nerazzurri allo Juventus Stadium inneggiando comunque alla buona prestazione, con fermezza e che i risultati sarebbero ritornati.

Dopo una sola vittoria è forse strano continuare a parlare di favola eppure la città è in visibilio e tra le Big, l’Atalanta si è ritagliata il suo posto con le unghie e con i denti basandosi su concetti fondamentali.

Il lavoro di squadra , una cooperativa operaia che lavora dalla porta all’attacco. Una collaborazione di campioni che finalizzano ad uno ad uno, basti pensare che Kessiè , l’uomo più decisivo della Dea, ha segnato ieri contro l’Empoli la rete del pareggio dopo 4 giornate di digiuno.

3 punti cardine, 3 punti che sommati agli altri fanno 32, mai così tanti nelle prime 18 giornate in Serie A. L’obiettivo è rimanere con i piedi per terra ma per sognare bastano anche solo testa e cuore e di questo l’Atalanta ne è piena. E allora chiedere a l’Europa a Giugno, non è un regalo azzardato ma intanto…Buon Natale Dea!