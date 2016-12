Atalanta-Empoli: probabili formazioni e statistiche

PROBABILI FORMAZIONI

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Masiello, Zukanovic; Conti, Gagliardini, Freuler, Spinazzola; Kurtic; Gomez, Petagna. All.: Gasperini

Squalificati: -

Indisponibili: Berisha, Paloschi, Suagher

Empoli (4-3-1-2): Skorupski; Cosic, Bellusci, Costa, Dimarco; Tello, Diousse, Croce; Buchel; Marilungo, Mchedlidze. All.: Martusciello

Squalificati: Krunic

Indisponibili: Veseli, Zambelli, Laurini, Pasqual

STATISTICHE OPTA

L’Atalanta è imbattuta nelle ultime sei sfide contro l’Empoli in Serie A (3V, 3N) e più in generale ha perso solo uno degli ultimi 11 incontri contro i toscani nel massimo campionato (4V, 6N).

Inoltre i bergamaschi sono imbattuti in casa in Serie A nei sette precedenti contro i toscani, grazie a tre vittorie e quattro pareggi.

Nell’ultima partita casalinga l’Atalanta ha subito tre reti, tante quante ne aveva concesse nelle percedenti cinque gare interne.

L’Empoli ha segnato sette gol nelle ultime sei giornate, uno in meno che nelle precedenti 20 tra questo campionato e lo scorso.

Solo una vittoria in trasferta per l’Empoli in questa Serie A (3N, 4P): i toscani hanno mancato l’appuntamento con il gol in sette di queste otto partite esterne.

L’Empoli ha vinto l’ultima gara con il Cagliari, ma è da dicembre 2015 che non riesce ad ottenere due successi consecutivi in Serie A.

Sfida tra le due squadre che hanno ottenuto più clean sheets in questa Serie A: sette gare senza subire gol sia per Atalanta che per Empoli.

L’Empoli è l’unica formazione di questo campionato a non aver segnato gol con giocatori subentrati dalla panchina.

L’unico gol di Rafael Toloi in Serie A è arrivato contro l’Empoli, con la maglia dell’Atalanta nella sfida del settembre 2015.

Nelle ultime due partite di Serie A in cui Levan Mchedlidze è andato in gol, ha realizzato una doppietta: maggio 2015 contro l’Inter e sabato scorso con il Cagliari.

***