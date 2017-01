Atalanta, Gagliardini: "Inter? Sarebbe sicuramente un bel salto"

Bergamo, 4 gen. (LaPresse) - "L'Inter? Sarebbe sicuramente un bel salto, vedremo come andrà”. Così Roberto Gagliardini, centrocampista dell'Atalanta, intercettato dai microfoni di Premium Sport, sull'operazione che dovrebbe portarlo nelle prossime ore a Milano.

“A Zingonia anche domani? Sì, sì, certo", ha spiegato il talento degli orobici. "Il procuratore Beppe Riso è qui a Bergamo per chiudere l’affare? Non l’ho visto qui. C’è ottimismo sulla buona riuscita del trasferimento all’Inter? Non ci penso, ci penserà il mio procuratore", ha aggiunto.