Atalanta, il 2016 si chiude col botto: 2-1 all'Empoli al 94'

Sesti in classifica. Impensabile, fino a qualche tempo fa. L'Atalanta torna a volare dopo due ko e il pari di San Siro contro il Milan, batte l'Empoli e chiude uno strepitoso 2016 al sesto posto in Serie A: anche vincendo domani contro la Lazio, l'Inter non potrà raggiungere gli uomini dell'ex Gasperini. Il 2-1 ai toscani è sofferto, tirato, ma pienamente voluto: lo determinano i cambi del Gasp, che inserisce prima Kessie e poi D'Alessandro trovando proprio dai neo entrati i gol della rimonta. La squadra di Martusciello, sulla difensiva per quasi tutto l'incontro, aveva trovato il momentaneo vantaggio a inizio ripresa, grazie al terzo gol in 4 giorni di Mchedlidze, riuscendo poi a salvarsi nonostante le tantissime occasioni create dai padroni di casa. Capaci, poi, di vincere la stanchezza e un fisiologico appannamento grazie ai due centri negli ultimi 20 minuti. Successo meritato, così come è meritatissima la posizione che l'Atalanta di Kessie, di Gagliardini, di Petagna e del Papu Gomez può orgogliosamente sbandierare. Con l'augurio che il 2017 non sia da meno: con giovani così si può davvero sognare qualcosa più della salvezza.

La cronaca della partita

Refrain chiaro sin dai primi battiti di partita: l'Atalanta cerca spazi, l'Empoli fa di tutto e di più per non concederglieli. Gomez se li procaccia lo stesso, non trovando però per due volte i pali di Skorupski. Martusciello perde Costa per infortunio muscolare: dentro Veseli al centro della difesa. Nemmeno Spinazzola è preciso dal limite, Gomez invece sì: il suo destro è respinto solo parzialmente da Skorupski, ma Petagna non ne approfitta. L'Atalanta, che al termine del primo tempo avrà calciato 15 volte contro zero, ci prova con lo stesso ex milanista, con Spinazzola, con Freuler e con Gagliardini, ma non c'è nulla da fare: una gamba avversaria, un pizzico di imprecisione e la sicurezza di Skorupski negano l'1-0. L'ultima occasione dei primi 45 minuti è per Zukanovic: grande stacco aereo sugli sviluppi di una punizione e sfera alta.

Nell'intervallo Gasperini inserisce Kessie, ed è proprio dell'ivoriano la prima chance della ripresa: Skorupski, però, dice di no al suo diagonale. A sorpresa, al 51' passa l'Empoli: punizione di Dimarco e Mchedlidze devia di piatto alle spalle di Sportiello il pallone dello 0-1. Al primo tiro verso i pali avversari, i toscani sono avanti. Ma da lì l'Atalanta riprende a far gioco, ad attaccare, a creare occasioni da rete. Skorupski vola su Petagna, poi il pari arriva: è il 74' quando Gomez tocca in area per Kessie, destro sul primo palo di quest'ultimo e il pallone finalmente supera la linea bianca. Scatenato il gioiellino nel mirino della Juventus (e non solo): pochi minuti più tardi colpisce anche una traversa da azione d'angolo. Finale rovente: per due volte Gagliardini ha l'opportunità di completare la rimonta, per due volte – prima di piede e poi in tuffo di testa – sbaglia mira. E allora ci pensa D'Alessandro, un altro neo entrato: ennesimo spunto di Kessie, Skorupski dice di no al solito Gagliardini e l'ex veronese, da due passi, ribadisce in porta al quarto minuto di recupero il pallone dell'estasi nerazzurra.

La statistica chiave

32 punti in 18 giornate: è record di punti per l'Atalanta in Serie A. Nell'anno solare, i bergamaschi ne hanno invece messi assieme 50.

Il tweet

Il migliore in campo

Kessie. Dorme un pochino con Mchedlidze, ma poi è l'uomo decisivo per la rimonta: segna l'1-1, fa partire l'azione del 2-1. Con, in mezzo, tanta vivacità utile per scardinare la cassaforte empolese. Chiude al meglio un 2016 in cui si è fatto conoscere da tutta Italia.

Il peggiore in campo

Marilungo. Ex della gara, è praticamente invisibile per tutto il tempo in cui rimane in campo. Si vede per un'ammonizione (ingiusta) rimediata nel primo tempo e poco altro. L'andamento della partita certo non lo aiuta, ma anche lui ci mette del suo.

La dichiarazione

Gian Piero Gasperini: "Sono contento, ma dobbiamo essere più precisi al momento della conclusione. Se facciamo così tutte le partite diventa veramente una sofferenza...".

Il tabellino

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Masiello, Rafael Toloi, Zukanovic; Conti (57' D'Alessandro), Freuler, Gagliardini, Spinazzola; Kurtic (46' Kessie); Petagna (72' Pesic), Gomez. All. Gasperini

Empoli (4-3-1-2): Skorupski; Cosic, Bellusci, Costa (17' Veseli), Dimarco; Tello, Dioussé, Buchel; Croce; Marilungo (67' Pucciarelli), Mchedlidze (73' Gilardino). All. Martusciello

Arbitro: Michael Fabbri di Ravenna

Gol: 51' Mchedlidze (E), 74' Kessie (A), 94' D'Alessandro (A)

Note: ammoniti Buchel (E), Marilungo (E), Kurtic (A), Gomez (A), Dioussé (E), Skorupski (E), D'Alessandro (A)