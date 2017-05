Atalanta in scioltezza contro un Empoli spompato: 1-0 targato Gómez e Lazio nel mirino

Un'Atalanta ancora incredibilmente "fresca" nonostante il finale di stagione e i 30° di quest'oggi, sbanca in scioltezza il "Castellani" grazie a un acuto del suo uomo più rappresentativo, il Papu Gómez, che al 13' buca i guantoni di un incerto Skorupski, regalando altri tre punti ad una Dea che ora, non solo blinda il quinto posto ma mette nel mirino anche il quarto, occupato dalla Lazio, impegnata questa sera all'"Olimpico" contro l'Inter di Stefano Vecchi.

La cronaca della partita

Nonostante la vittoria finale sia di misura, la gara non è mai stata in discussione. Il gol del Papu è l'unico episodio di un primo tempo giocato tra falli e fallacci, in cui l'argentino - per festeggiare la convocazione con l'Argentina del ct Sampaoli - si regala il quindicesimo acuto stagionale con un sinistro dal limite (al minuto numero 13) su cui pesa parecchio, l'intervento incerto di Skorupski, il quale si fa piegare le mani dal pallone. Nella ripresa l'Empoli prova a farsi sotto ma l'unico tentativo prodotto viene incredibilmente sventato da Masiello a porta sguarnita: doppia conclusione di El Kaddouri, a Gollini battuto, su cu il difensore nerazzurro si oppone alla moda di Bruce Harper alla Holly & Benji, prima di stomaco e poi coi piedi. Siamo al 59'. Ed è qui che la partita dei toscani finisce. I ragazzi di Martusciello sono spompati, sulle gambe, non reagiscono più. Una condizione molto preoccupante in vista dell'ultimo match - decisivo - contro il Palermo. Il vero motivo per cui i toscani, oggi, si trovano ancora al quartultimo posto è da ricercarsi nell'impresa impossibile a cui era chiamato il Crotone, impegnato oggi pomeriggio allo Stadium contro una Juve a caccia del sesto scudetto consecutivo. L'Atalanta, nel frattempo, va vicinissimo al raddoppio con Conti e Paloschi i quali, da due passi, decidono di non infierire.

La statistica chiave

15

Come i gol del Papu Gómez in questa stagione. Memorabile. Festeggia al meglio la convocazione di Sampoli in nazionale argentina.

Il tweet

Straordinario il doppio salvataggio al minuto 59 da parte del difensore atalantino ai danni di El Kaddouri...

Il migliore

Alejandro Darío GÓMEZ (Atalanta): niente da fare. E' lui l'uomo simbolo di questa miracolosa stagione dell'Atalanta. Anche oggi, al "Castellani", galvanizzato dalla convocazione di Sampaoli per la selezione argentina, si dimostra il numero uno assoluto. Non tanto per il gol decisivo (su cui pesa la gaffe di Skorupski), quanto per gli straordinari guizzi e i suggerimenti con cui si destreggia per tutto il resto dell'incontro. Folletto inarrestabile.

Marcel BÜCHEL (Empoli): trentaquattro minuti giocati senza azzeccarne una. E rimediando pure un giallo, per la disperazione di Martusciello...

Il tabellino

EMPOLI-ATALANTA 0-1

Empoli (4-3-1-2): Skorupski; Laurini, Bellusci, Costa, Pasqual; Krunić (51' Dimarco), Büchel (34' Dioussé), Croce; El Kaddouri; Maccarone, Pucciarelli (66' Thiam). All.: Martusciello.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Tolói, Caldara, Masiello; Conti, Kessié (71' Grassi), Freuler, Spinazzola (84' Hateboer); Kurtić, Gómez; Petagna (78' Paloschi). All.: Gasperini.

Arbitro: Paolo Valeri di Roma 2.

Gol: 13' Gómez (A).

Note - Recupero: 1+4. Ammoniti: Pasqual, Conti, Büchel, Masiello, El Kaddouri. Ad assistere al match, in tribuna, l'allenatore della Roma Luciano Spalletti.

Luciano Spalletti sugli spalti del "Carlo Castellani" per assistere alla sfida Empoli-Atalanta. Serie A 2016-2017 (LaPresse)LaPresse