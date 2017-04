Atalanta-Juventus: probabili formazioni e statistiche

PROBABILI FORMAZIONI

ATALANTA (3-5-2): Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Conti, Cristante, Freuler, Spinazzola; Kurtic; Petagna; Gomez. All. Gasperini

Squalificati: –

Indisponibili: Zukanovic, Dramè

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; Dani Alves, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Pjanic, Khedira; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain. All. Allegri

Squalificati: –

Indisponibili: Pjaca, Rugani

STATISTICHE OPTA

La Juventus ha vinto tutte le ultime 13 sfide di Serie A contro l'Atalanta, segnando almeno due gol in 11 di queste 13.

L'ultima vittoria dell'Atalanta sulla Juve in campionato è datata febbraio 2001: da allora la Dea ha raccolto solo due punti in 24 confronti con i bianconeri.

La Juventus ha sempre vinto nelle ultime 9 trasferte di A all'Atleti Azzurri d'Italia, subendo un solo gol nelle ultime cinque.

L'Atalanta in questa stagione ha già realizzato il proprio record di vittorie (19, prima era 17 datato 1949/50) e di punti (63) in un singolo torneo di Serie A.

La Juventus ha vinto 12 volte e pareggiato due nelle ultime 14 gare di Serie A; in questo parziale ha subito solo quattro gol, mai più di uno a partita.

Sfida tra le due squadre che segnano di più con i difensori in questo campionato: 16 reti l'Atalanta, 12 la Juventus.

Confronto tra i due club che hanno tenuto per più gare la porta inviolata: 17 la Juve, 14 l'Atalanta (come la Roma).

Occhio alla prima mezz'ora di gioco: si incontrano infatti le due formazioni più prolifiche in quella fascia di tempo (23 reti la Juventus, 20 l'Atalanta).

La Juve è l'unica squadra affrontata almeno quattro volte in A contro cui Alejandro Gomez (cinque gol e tre assist nelle ultime quattro presenze in campionato) non ha mai vinto: otto ko e due pareggi, con un solo gol segnato (aprile 2011).

Prima di Mattia Caldara, l'ultimo difensore centrale italiano capace di segnare almeno 7 gol in un campionato di A senza rigori fu Luigi Di Biagio nel Brescia 2003/04.

Gonzalo Higuaín ha segnato due doppiette negli ultimi tre incroci di campionato con l'Atalanta: sei centri in totale alla Dea, la sua seconda vittima preferita in A dopo la Lazio (12 reti).

