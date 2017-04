Atalanta mai doma, Juventus punita: finisce 2-2 a Bergamo

Un grande primo tempo dell'Atalanta, un'ottima ripresa della vera Juventus. Risultato sostanzialmente giusto all'Atleti Azzurri d'Italia tra la rivelazione e la dominatrice di questo campionato. La squadra di Gasperini ha giocato una prima frazione perfetta, contro una Juve distratta e lenta, di gambe e di pensiero. Nel secondo tempo sono entrati in partita Dybala e Pjanic e i bianconeri hanno cambiato marcia, rimontando a suon di occasioni la Dea. Ma l'Atalanta di questa stagione, grazie anche ad una personalitá spaventosa, non é mai doma. E il pareggio finale di Freuler é stato tutto sommato meritato per quanto visto nell'arco dei 90 minuti. Normale che la Juventus abbia palesato un calo di attenzione in vista dell'impegno di Monte Carlo, normale che sia pesato l'errore di Guida sull'1-1. La sensazione peró rimane immutata: se nel calcio non si gioca a questi livelli con la massima concentrazione, si paga dazio. Anche se, sulla carta, si é tecnicamente e complessivamente superiori.

LA CRONACA

L'Atalanta gioca un primo tempo superbo. Pressing forsennato, attenzione difensiva eccellente e raddoppi su tutti i portatori di palla bianconeri. Con linee strette tra i reparti, in un 4-5-1 nemmeno troppo mascherato e ripartenze costanti, guidate dalla vivacità del solito Gomez. Pur senza Petagna e Kessié dall'inizio, la squadra di Gasperini va vicina al gol con Freuler e concede pochissimo alla Juventus. Cuadrado ha sul piatto destro l'occasione migliore, su un cross lungo di Chiellini, ma non trova la porta. E, a sorpresa, proprio poco prima dell'intervallo, la Dea passa: grande lavoro di Gomez, che mette sul secondo palo un gioiellino per la deviazione volante e vincente di Conti, che firma il suo settimo gol in questo campionato. 1-0 nerazzurro e bianconeri sotto al 45'.

Ma ad inizio ripresa la Juventus pareggia subito. Punizione-cross di Pjanic e auto-deviazione sfortunata di Spinazzola, che consegna l'1-1 ai bianconeri. La squadra di Allegri cambia marcia nella ripresa, l'Atalanta cala fisicamente e al 57' si guadagnerebbe anche un calcio di rigore. Il condizionale rimane tale per Guida prima lo assegna e poi fischia su segnalazione un fuorigioco inesistente di Mandzukic. Il fallo di mano a centro area di Toloi, ad anticipare Bonucci, era netto. La Juventus non molla, Berisha para alla grande su Dybala, Higuain e al 67' sul piazzato stupendo di Khedira. Poi ancora il portiere albanese stoppa il tedesco e interviene ancora su Higuain. Allegri allora toglie Cuadrado, inserisce Lichtsteiner e alza Dani Alves. Mossa vincente: all'83' Pjanic trova un pallone stupendo sul secondo palo, che Dani Alves in tuffo di testa mette in rete. 1-2 Juventus e Atalanta piegata. C'é tempo per una girandola di cambi e per una gran parata di Buffon su Gomez. Finita? No, perché a un minuto dalla fine Pjanic si addormenta al limite, la palla carambola dalle parti di Buffon e Remo Freuler in scivolata mette dentro il 2-2. Pareggio e risultato finale.

LA STATISTICA CHIAVE

Salgono a 17 i gol dei difensori dell'Atalanta in questo campionato, almeno cinque in più di ogni altra squadra.

IL MIGLIORE

Alejandro GOMEZ - In stato di grazia totale. L'assist per Conti è da fuoriclasse, impegna due volte un grande Buffon, lotta a tutto campo, svariando ovunque. Se gioca cosí non é marcabile. Ed é tutta la stagione che gioca cosí.

IL PEGGIORE

Leonardo SPINAZZOLA - Timido e sbadato. Sfortunato sull'autorete, si perde anche Dani Alves nel 2-1. Se avesse voluto convincere la Juventus per il prossimo anno, non è stata questa la partita ideale. E se invece avesse voluto conquistare da subito il cuore dei tifosi bianconeri? Missione compiuta.

IL TABELLINO di Atalanta-Juventus 2-2

ATALANTA (3-4-2-1): Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Conti, Cristante, Freuler, Spinazzola (Dall'85' Petagna); Hateboer, Kurtic (Dal 62' Kessié); Gomez. All. Gasperini

JUVENTUS (4-2-3-1): Buffon; Dani Alves (Dall'87' Barzagli), Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic; Cuadrado (Dal 78' Lichtsteiner), Dybala (Dall'88' Lemina), Mandzukic; Higuain. All. Allegri

Arbitro: Guida di Torre Annunziata

Gol: 45' Conti (A), 51' aut. Spinazzola (A), 83' Dani Alves (J), 89' Freuler (A)

Ammoniti: Freuler, Cuadrado, Conti, Dani Alves, Gomez