Atalanta-Milan: probabili formazioni e statistiche

PROBABILI FORMAZIONI

Atalanta (3-4-2-1): Berisha; Masiello, Caldara, Toloi; Conti, Cristante, Freuler, Spinazzola; Kurtic, Gomez; Petagna. Allenatore: Gasperini.

Squalificati:

Indisponibili: Dramè, Konko, Zukanovic, Cabezas

Milan (3-5-2): Donnarumma; Gomez, Zapata, Romagnoli; Kucka, Suso, Sosa, Pasalic, De Sciglio; Lapadula, Deulofeu. Allenatore: Montella.

Squalificati: Paletta, Ocampos

Indisponibili: Abate, Bonaventura, Antonelli, Calabria

STATISTICHE OPTA

L’Atalanta ha perso solamente una delle ultime sei sfide di campionato contro il Milan, vincendo tre volte e pareggiando due.

Nemmeno un pareggio nelle ultime cinque sfide di campionato giocate in casa dell’Atalanta: tre vittorie rossonere e due dei bergamaschi.

L’Atalanta è imbattuta da sette partite di campionato, in cui ha ottenuto tre vittorie e quattro pareggi: i bergamaschi inoltre hanno sia segnato che concesso gol nelle cinque gare più recenti.

L’Atalanta ha vinto sei delle ultime nove partite casalinghe in campionato (3N) ma ha subito gol in ognuna delle tre gare più recenti all’Atleti Azzurri d’Italia.

L’Atalanta è la squadra che è migliorata di più rispetto allo scorso campionato, avendo conquistato 24 punti in più rispetto al 2015/16 – per il Milan sono invece sei i punti in più.

Il Milan viene da tre pareggi esterni consecutivi, non arriva a quattro di fila da aprile 1993.

Milan (25 anni e 259 giorni) e Atalanta (25 anni e 291 giorni) sono le due squadre con l’età media dei giocatori schierati più bassa in questo campionato.

L’Atalanta ha segnato 20 gol nella prima mezzora di gioco in questo campionato, solo la Juventus con 23 reti ha fatto meglio nello stesso periodo.

Alejandro Gomez ha fornito un assist in ognuna delle ultime quattro presenze di campionato, inoltre il fantasista dell’Atalanta ha partecipato a 10 reti (cinque gol, cinque passaggi vincenti) nelle ultime sei apparizioni.

Solo Lukasz Skorupski (137) ha effettuato più parate di Gianluigi Donnarumma (133) in questo campionato – il rossonero è però primo per parate su tiri da fuori area (52).