Atalanta profumo d'Europa: Gomez è di rigore sulla Sampdoria, 1-0 e sesto posto

Debuttano concomitanti in Serie A, e lo fanno dal primo minuto, altri due giovanissimi del vivaio atalantino: sono due classe 1999, Alessandro Bastoni, che aveva già giocato in Coppa Italia, e Filippo Melegoni, bergamasco di nascita e nuovo mezzo destro della mediana neroblu.

La cronaca del match

La Sampdoria accorcia e toglie tempo alla prima manovra avversaria, iniziando sensibilmente meglio la gara di Bergamo con Praet in porta dopo sessanta secondi (para Berisha) e Bruno Fernandes impreciso dalla distanza. Per l'Atalanta c'è Petagna, ma anche il suo destro da trenta metri è una carezza a Puggioni mentre Quagliarella si coordina al volo per un sinistro a collo piede bloccato che sfiora l'incrocio dei pali. La Samp c'è e ci riprova alla mezzora con Schick ma il giovane attaccante, dopo un bel fraseggio con Fernandes, calcia alta una bella prima intenzione. Negli ultimi minuti molto intensi del primo tempo, Petagna segna a gioco fermo e arrivano finalmente i cross di Conti e Spinazzola, mentre Schick sfonda ma viene respinto in uscita da Berisha.

Petagna Atalanta-Sampdoria Serie A 2016-2017 (LaPresse)LaPresse

L'Atalanta torna in campo sugli scudi e sblocca subito lo score dal dischetto col Papu Gomez per fallo (al limite) di Torreira su Petagna. La Dea ha due nette occasioni di raddoppio sui piedi di Gomez e Freuler, entrambi imprecisi in area e specie il secondo. Il gol lo sfiora anche Petagna e lo meriterebbe, invece è sfortunato in deviazione sul colpo di testa di Bastoni da corner, mentre Caldara è in netto fuorigioco con altri tre compagni sulla seconda rete annullata all'Atalanta. L'Atalanta torna subito a correre dopo la (lecita) sconfitta di Roma e al traguardo potrebbe esserci il confine con l'Europa.

La statistica chiave

7 - Sette degli ultimi 12 gol dell'Atalanta in questa Serie A hanno visto protagonista il Papu Gomez con 3 gol e 4 assist. Leader.

Il tweet della partita

Il migliore

Leonardo Spinazzola. Propizia l'azione del rigore ed è una furia che non si ferma mai, saltando sistematicamente il suo (povero) marcatore che è Pereira. Da Nazionale e grande salto.

Il peggiore

Luis Muriel . Reperibile per le emergenze ma è come se non fosse entrato. Si capisce perché non è più titolare fisso e non segna da novembre. Insomma siamo alle solite.

Il tabellino di Atalanta-Sampdoria 1-0

Atalanta (4-3-3) Berisha; Bastoni, Caldara, Masiello; Conti (61' Zukanovic), Melegoni (45' Grassi), Freuler, Spinazzola; Kurtic; Petagna, Gomez (88' Toloi). Allenatore: Tullio Gaetano Gritti (squalificato Gasperini)

Sampdoria (4-3-1-2) Puggioni; Pereira, Silvestre, Skriniar, Pavlovic; Praet (51' Djuricic), Torreira, Linetty (58' Muriel); Bruno Fernandes (83' Budimir); Schick, Quagliarella. Allenatore: Marco Giampaolo

Arbitro: Nicola Rizzoli di Bologna

Gol: Gomez rig. 55'

Ammoniti: Kurtic; Torreira, Djuricic, Skriniar