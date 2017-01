Atalanta-Sampdoria: probabili formazioni e statistiche

PROBABILI FORMAZIONI

Atalanta (3-4-1-2): Berisha; Masiello, Toloi, Caldara; Conti, Freuler, Grassi, Spinazzola; Kurtic; Petagna, Gomez. All.: Gritti

Squalificati: Gasperini

Indisponibili: Kessié, Dramè, Konko

Sampdoria (4-3-1-2): Puggioni; Pereira, Skriniar, Silvestre, Regini; Praet, Torreira, Linetty; Alvarez; Muriel, Quagliarella. All.: Giampaolo

Squalificati: -

Indisponibili: Barreto, Sala, Carbonero





STATISTICHE OPTA

L’Atalanta ha vinto solo una delle ultime cinque partite in cui ha affrontato la Sampdoria in Serie A, a settembre della passata stagione (1N, 3P).

Tuttavia, la squadra bergamasca ha vinto cinque degli ultimi otto incontri in casa contro i blucerchiati in A (1N, 2P), realizzando 17 reti nel parziale (2.1 di media a partita).

L’Atalanta ha raccolto sette punti nelle ultime sei partite di campionato dopo che ne aveva conquistati 25 nelle precedenti nove.

I bergamaschi hanno vinto cinque delle ultime sei partite casalinghe, uscendo sconfitti solo contro l’Udinese in questo parziale.

Solo due punti raccolti dalla Sampdoria nelle ultime cinque partite di campionato: ne aveva conquistati 11 nelle precedenti cinque.

Ben nove i gol segnati dall’Atalanta sugli sviluppi di calci d’angolo, un primato nella Serie A 2016/17.

Solo la Juventus (nove) ha subito meno gol della Sampdoria nei secondi tempi (12).

Fabio Quagliarella ha già rifilato 10 gol all’Atalanta in A (solo due però nelle ultime 10 sfide): contro nessun’altra formazione l’attaccante blucerchiato ha realizzato più reti nella competizione.

Due gol e due assist nelle ultime sei partite giocate in Serie A per Remo Freuler.

Solo uno dei cinque gol stagionali di Alejandro Gomez in campionato è arrivato all’Atleti Azzurri d’Italia: in casa ha però fornito un assist vincente in entrambe le ultime due gare giocate.

