Atletico Madrid, per il dopo Griezmann spunta il nome di Icardi

L’Atletico Madrid è ad un bivio. La squadra di Madrid infatti è alla ricerca di un possibile sostituto di Griezmann visto che l’attaccante francese è finito in orbita Manchester UTD con la squadra di Mourinho pronta a sborsare ben 100 milioni di euro per portarlo via dalla Spagna. Con una cifra del genere, trovare il sostituto del francese, non sarà una cosa così complicata ma, quello che trapela in queste ore in casa “Colchoneros” porta a due nomi in particolare; quelli di Alexis Sanchez e di Mauro Icardi.

L’attaccante cileno, che ha già giocato in Spagna dal 2011 al 2014, sarebbe un innesto di qualità con caratteristiche molto simili a quelle del francese mentre il capitano dell’Inter è un vecchio pallino di Simeone con caratteristiche molto diverse trattandosi di una prima punta vera e propria. Il giocatore argentino è stato già nei radar degli spagnoli nelle scorse finestre di mercato ma, per liberarlo dalla Pinetina, servirà sborsare ma soprattutto pagare la clausola rescissoria, sicuramente molto elevata per le casse della società di Madrid attualmente.

L’Atletico Madrid ci prova per Icardi, attaccante che darebbe gol e qualità ad un reparto offensivo già molto forte di suo ma per farlo dovrà convincere prima il giocatore e poi la società, che non sembra proprio intenzionata a cederlo. Chi sarà il futuro attaccante dei colchoneros?