Bacca chiede scusa a Montella: "Nessun problema col mister". Galliani rinnova fiducia al tecnico

Carlos Bacca chiude la polemica scoppiata per la reazione avuta al momento del cambio avvenuto nel corso della partita persa dal Milan contro la Sampdoria. "Non ho nessun problema con il mister - ha ammesso ai microfoni di Milan Tv - Mi sono arrabbiato perché stavamo perdendo 1-0 e volevo rimanere in campo per aiutare la squadra".

Il colombiano ha ammesso di essersi chiarito con Vincenzo Montella stamane alla ripresa dei lavori in vista dell’impegno di mercoledì contro il Bologna… “Questo mattina ho parlato con Montella. Ho sbagliato, devo rispettare sempre le sue decisioni. Per scusarmi ho parlato ai miei compagni e ho deciso che offrirò a tutti una cena, perché questa squadra è unita - ha assicurato l'ex giocatore del Siviglia - Ora penso solo alla prossima partita contro il Bologna, è importante avere subito un'altra opportunità".

Video - Montella: "Bacca? Forse era arrabbiato con sé stesso" 00:44

Galliani rinnova la fiducia a Montella

Dopo le quattro sconfitte rimediate in campionato e che hanno frenato le ambizioni di terzo posto, la dirigenza del Milan ha voluto incontrare Vincenzo Montella a Casa Milan per analizzare il momento della squadra rossonera che dopo la vittoria in Supercoppa Italiana ha raccolto due sole vittorie in 7 gare ufficiali. Galliani e Maiorino hanno rinnovato la fiducia al tecnico, con la speranza che i risultati torneranno già mercoledì a Bologna.