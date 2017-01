Bacca provvidenziale all'88': 1-0 del Milan sul Cagliari a San Siro

Milan sempre più cinico e spietato quello targato Vincenzo Montella. Capace, in un modo e nell’altro, di vincere le partite che è chiamato a vincere per consolidare la classifica di vertice al contrario delle gestioni precedente. Capita così che dopo le vittorie in extremis contro Palermo e Crotone, la rimonta rocambolesca sul Sassuolo e il successo interno di misura sul Pescara arrivino altri tre punti thrilling e più sudati del previsto. Grazie al successo su una banda Rastelli più che dignitosa e ben disposta in campo il Diavolo sale a quota 36 punti in classifica: al netto del risultato della partita da recuperare contro il Bologna questo sarà il miglior girone d’andata dal 2011/2012. Allora fu secondo posto, un precedente più che benaugurante.

La cronaca della partita

Il Milan parte in quarta e con Romagnoli e Bacca crea seri grattacapi alla difesa del Cagliari, ma la pressione rossonera si attenua presto e il Cagliari si rende pericoloso con la rasoiata di Barella sventata da un monumentale Donnarumma. Bonaventura sfiora in seguito il gol su punizione dal limite, ma il Milan perde Abate per infortunio (lo rimpiazzerà Antonelli).

Fiammata del Milan con grave errore di Niang su cioccolatino di Suso dalla destra: il cambio Bertolacci/Bonaventura non sortisce effetto e la partita sembra avviata verso un deludente 0-0. Ci pensa Bacca con perfetta definizione su assist in precario equilibrio di Lapadula a togliere le castagne dal fuoco. Nel finale espluso Bruno Alves per plateale intervento falloso ai danni di Bacca.

La statistica chiave

594 - Carlos Bacca torna al gol dopo 594 minuti di digiuno realizzativo, il più lungo da quando gioca in Europa. Sollievo.

Il tweet della partita

Il migliore

SUSO – Ancora sugli scudi l’esterno d’attacco spagnolo: dal suo educatissimo sinistro nascono immancabilmente le peggiori insidie per la difesa isolana.

Il peggiore

Mbaye NIANG – Continua il momento negativo per il francese classe 1994, che anche oggi non ne imbrocca nemmeno una. Il pubblico alla lunga lo becca, ma lui non fa niente per ingraziarsi i tifosi.

Il tabellino

Milan (4-3-3): Donnarumma; Abate (27’ Antonelli), Paletta, Romagnoli, De Sciglio; Pasalic (79’ Lapadula), Locatelli, Bonaventura (65’ Bertolacci); Suso, Bacca, Niang

Cagliari (4-3-1-2): Rafael; Pisacane, Ceppitelli, Bruno Alves, Capuano; Isla, Di Gennaro, Dessena (90' Giannetti); Barella; Sau (73’ Borriello), Farias (77’ Joao Pedro)

Arbitro: Giacomelli

Gol: 88' Bacca

Note – Ammoniti: Isla Espulsi: Alves