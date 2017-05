Baldissoni: "Domenica prossima grande festa per Totti"

" Oltre a essere un grande giocatore, è anche un grande personaggio e si diverte un po' a tenere tutti sulla corda. Domenica stiamo preparando una bella festa per lui "

Lo ha annunciato il direttore generale della Roma Mauro Baldissoni ai microfoni di 'Premium Sport' nel pre-partita della sfida del 'Bentegodi' contro il Chievo. "Siamo concentrati su queste partite e con lui ci siederemo alla fine - ha aggiunto a proposito del futuro di Luciano Spalletti - Conosciamo le tematiche che ci sono sul tavolo, ma ora dobbiamo centrare almeno l'obiettivo secondo posto, che non è un trofeo ma comunque un traguardo importante per la società. Siamo d?accordo con lui che ne parleremo alla fine".

A proposito dell'approdo di Sabatini, ex dirigente giallorosso, all'Inter, Baldissoni ha ammesso che "sono contento per lui: ha bisogno di entusiasmo e questa è un’avventura un po’ insolita per quelli che sono i canoni della sua carriera - ha concluso - Rimpianti? E' impossibile non fare degli errori: ora abbiamo due partite per fare 87 punti. Sarebbe il record per la Roma e in altre situazioni ci avrebbero fatto vincere degli scudetti, ma se non lo faremo significherà che in futuro bisognerà fare meno errori".