Balotelli evasivo sul suo futuro al Nizza: "Spero ci rivedremo, il futuro ce lo dirà"

Mario Balotelli sta per chiudere la sua prima, e forse ultima, stagione con la maglia del Nizza. Un’annata positiva per l’ex attaccante di Inter e Milan, che ha concluso con 15 reti in 23 presenze e poca risonanza mediatica per le bizze fuori dal campo che ne avevano fin lì contraddistinto la carriera. Il centravanti italiano si è ricostruito un’immagine positiva da giocatore portando il Nizza all’inaspettato terzo posto del campionato e riavvicinando a sé, forse, altri importanti club europei. C’è chi parla di Borussia Dortmund, nonostante il messaggio affettuoso e riconoscente che Mario ha lasciato su Instagram ai tifosi nizzardi.

