Balotelli replica stizzito a Cassano: "È proprio vero che nel calcio gli amici sono pochi"

Non si è fatta attendere la replica di Mario Balotelli alle parole di Antonio Cassano, che nel corso di una intervista uscita oggi sulla Gazzetta dello Sport ha definito l'attaccante del Nizza "sopravvalutato" come Pogba e James Rodriguez. "E' esploso il genio. Proprio vero gli amici sono pochi e non a lavoro", ha commentato Supermario su Twitter con tanto di emoticon vari. Pur non avendo mai giocato insieme nei club, Cassano e Balotelli sono stati protagonisti della cavalcata dell'Italia di Prandelli fino alla finale degli Europei nel 2012. Sembrava nato un legame fra i due, ma le parole di Fantantonio non sono andate giù a Balotelli. "Voglio bene a Mario e in Francia sta facendo benino però sia lui sia Pogba hanno avuto una grande fortuna nella vita: sono gestiti da un manager bravissimo, Mino Raiola, che ha dato a entrambi opportunità incredibili", ha dichiarato Cassano.

Video - Dai 19 rifiuti estivi alla rinascita di Nizza: riecco Mario Balotelli 00:55