Banega e doppio Icardi: svolta Inter, Lazio sconfitta 3-0

L'anno scorso la partita contro la Lazio aveva sancito l'inizio della fine della corsa dell'Inter: dopo 367 giorni il cerchio si chiude perché questo può essere davvero il primo mattone nella costruzione della nuova Inter. Quella che era stata pensata in estate e che era rimasta soltanto nei progetti a causa dei cambi repentini della società, responsabile principale dello sprofondo nerazzurro nella gestione de Boer. Pioli ha raccattato i cocci, ha ricompattato una squadra che ora incomincia ad avere delle certezze: nella recita quasi perfetta della Beneamata nella ripresa, la migliore della stagione, sfruttano la loro occasione anche il decisivo Banega e il redivivo Kondogbia. Lo stadio Meazza applaude e si diverte all'ingresso di Gabigol sognando un 2017 diverso. I biancocelesti, dopo un primo tempo in cui avevano creato le migliori chance, falliscono nuovamente l'appuntamento con una grande, il vero limite che l'Aquila dovrà superare se vorrà spiccare il volo.

La cronaca della partita

Pronti-via e Felipe Anderson scarica per Immobile: il suo tiro trova la respinta di Handanovic, poi il tentativo di Lulic viene murato da D'Ambrosio. L'Inter cerca di fare la partita, ma la Lazio è più pericolosa: in una replica della prima occasione l'asse Anderson-Immobile porta l'attaccante al tiro, ancora parato da Handanovic. Felipe Anderson ubriaca la difesa avversaria e si presenta davanti al portiere, ma D'Ambrosio salva di nuovo. Milinkovic incorna sopra la traversa, Banega impegna Marchetti da fuori.

La joie des joueurs de l'Inter lors de la victoire contre la Lazio (3-0).AFP

Nella ripresa, Candreva si coordina al volo su cross di Ansaldi: la difesa ospite ribatte. Al 54' Banega vince un contrasto con Milinkovic e fa partire una saetta dalla distanza per l'1-0. Passano 120 secondi e D'Ambrosio dalla destra crossa per Icardi: l'argentino anticipa de Vrij e di testa fa 2-0. La Lazio non reagisce più e al 65' lo schema dei nerazzurri su punizione è vincente: Banega pesca Icardi a rimorchio per il tris. Icardi, su innesco di Banega, fa tremare i guantoni di Marchetti e, su sponda di Palacio, centra l'incrocio dei pali.

La statistica chiave

5 - L’Inter ha vinto tutte le ultime cinque partite interne di campionato segnando 14 reti nel parziale (2.8 gol a partita di media): non arrivava a cinque successi casalinghi consecutivi in A dal maggio 2011 (era Leonardo).

Il tweet da non perdere

Il migliore in campo

Ever Banega : vince il confronto con il connazionale Biglia. Nel primo tempo prende la mira, nel secondo sblocca la gara con un missile letale. Da quell'istante sale in cattedra, innesca Icardi con il contagiri e gli regala anche l'assist per il 3-0 con uno schema su punizione. Il miglior Banega visto in maglia nerazzurra: la standing-ovation è meritata.

Il peggiore in campo

Sergej Milinkovic-Savic: decisivo in negativo nell'azione che uccide la sfida. Cerca di stoppare il pallone e se lo fa soffiare da Banega al limite dell'area: match-partita-incontro.

La dichiarazione

Mauro Icardi : "Abbiamo fatto un salto di qualità e questo è un grande passo in avanti. Non segnavo da un po' e il gol mi mancava".

Il tabellino

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Miranda, Murillo, Ansaldi (63’ Nagatomo); Brozovic, Kondogbia; Candreva (86’ Gabigol), Banega (75’ Palacio), Perisic; Icardi. All. Pioli

Lazio (4-3-3): Marchetti; Basta, de Vrij, Wallace, Patric (59’ Keita); Parolo, Biglia (83’ Cataldi), Milinkovic-Savic; Felipe Anderson, Immobile, Lulic (72’ Lombardi). All. Inzaghi

Arbitro: Paolo Silvio Mazzoleni della Sezione di Bergamo

Gol: 54' Banega, 56' e 65' Icardi (I)

Note: ammoniti Ansaldi, Felipe Anderson, Lulic, Miranda