Banega-Inter, è tutto finito! L'agente: "Torna in Spagna al 99%", possibile ritorno al Siviglia

Già finita la storia d'amore tra l'Inter e Éver Banega, anche se la notizia era già nell'aria visto la volontà dei nerazzurri di rientrare dai debiti del fair play finanziario, con le cessioni dell'argentino e di Perisić.

Se l'accordo tra il croato e il Manchester United non è stato ancora trovato, è invece vicinissima la cessione di Banega al Siviglia, almeno stando alle parole dell'agente del giocatore, Marcelo Simonian...

" Éver al 99% andrà in Spagna per una cifra molto inferiore rispetto a quella che sta girando in questi giorni sui media, ovvero 13 milioni. L’accordo è stato preso [Marcelo Simonian a Tuttomercatoweb] "

Possibile dunque un ritorno agli andalusi, proprio la squadra che aveva rilanciato la carriera in Europa di Banega, squadra con la quale l'argentino non volle rinnovare nella passata stagione per firmare con l'Inter. L'amore con i nerazzurri, però, non è mai sbocciato e non è mai scattata la scintilla né con de Boer né con Pioli. Il classe '88 ha collezionato 28 presenze e 6 reti nell'ultimo campionato, oltre a 5 presenze tra Europa League e Coppa Italia. Per i nerazzurri un addio amaro, che frutterà comunque una plusvalenza visto che il giocatore arrivò a parametro zero nella passata estate.