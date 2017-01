"Banega potrebbe lasciare l'Inter": anche l'argentino verso la Cina, ma solo per 25 milioni

La Cina non si ferma e nelle ultime ore anche Éver Banega è finito nel mirino dei club dell'Estremo Oriente. A rivelarlo è stato il suo stesso agente ai microfoni di Sportitalia...

" Abbiamo ricevuto offerte dal Beijing Guoan e dall'Hebei China Fortune. Banega potrebbe lasciare l'Inter "

L'Inter non vuole perdere però a cuor leggero il centrocampista argentino, anche se costato 0 in estate. Sono state infatti rifiutate alcune offerte di prestito, lo stesso Siviglia ambiva a riavere il classe '88. Per meno di 25 milioni, insomma, Banega non lascerà l'Inter anche se le cifre chiacchierate negli ultimi giorni danno l'idea che i nerazzurri possano subito dimenticarsi dell'argentino, pagando così in parte l'arrivo di Gagliardini dall'Atalanta.