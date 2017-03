Banega torna di moda, l'attacco dell'Inter ha bisogno di un ispiratore

Banega spera. Spera in una maglia da titolare nella trasferta di Cagliari, occasione in cui l’Inter è chiamata a battere un colpo dopo l’autentica lezione di calcio subita dalla scintillante Roma di Luciano Spalletti. Per sbloccare un reparto offensivo mister Pioli ha una freccia importante nella sua faretra: pur nella sua discontinuità, il trequartista argentino in forza alla Beneamata ha dimostrato più volte di poter rivitalizzare l’attacco grazie alla sua visione di gioco periferica. Il gioco vale la candela?

GIOCATORI/SQUADRE PASSAGGI MEDI ULTIMI 25m Jorginho (Napoli) 19,8 Hamsik (Napoli) 18,45 Brozovic (Inter) 15,71 De Rossi (13,76) 13,76 Banega (13,76) 13,61

Banega il suggeritore negli ultimi metri

Partiamo dai freddi numeri per cerrcare di metterli in contesto (dat Wyscout). Ever Banega (15 presenze da titolare in Serie A sin qui) è il quinto miglior giocatore della Serie per passaggi medi negli ultimi 25 metri, con una precisione pari all’80,43%; numero non trascurabile visto e considerato il traffico nell’ultimo terzo di campo con relative, strettissime, maglie dei difensori avversari. Sono 184 in totale i passaggi dell’ex Siviglia negli ultimi 25 metri, in 1217 minuti; tanto per abbozzare paragoni nella stessa porzione di campo Joao Mario ne ha effettuati 200 (ma in 1744 minuti), mentre l’altro “concorrente” Marcelo Brozovic 228 in 1306 minuti.

Mauro Icardi Ever Banega Inter Lazio 2016LaPresse

Perchè Icardi si senta meno solo

Archiviato il sin troppo sofisticato esperimento del, 3-4-2-1 visto contro la Roma per Pioli è il momento di tornare in un territorio già battuto con profitto in precedenze. E magari affidarsi a elementi che possano lenire la sindrome da solitudine sperimentata da Mauro Icardi. Dopotutto, tornando alla statistica, sono già 4 gli assist decisivi forniti da Banega, strappato alla concorrenza la scorsa estate e arrivato alla Pinetina con enormi aspettative, in parte disattese. Ma ora potrebbe passare un altro, cruciale, treno.