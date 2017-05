Barzagli: "È ' anno consacrazione e Buffon merita il Pallone d'Oro"

E' la stagione "della consacrazione. Noi ogni anno partiamo per vincere tutto, merito di una grande società che costruisce un gruppo di giocatori solidi, nel quale tutti, anche gli ultimi arrivati, acquisiscono subito mentalità vincente. Quindi questa è la stagione in cui potrebbe arrivare il giusto coronamento ad anni di lavoro". Andrea Barzagli, difensore della Juventus, si proietta così alla volata decisiva che vede i bianconeri in corsa per uno storico 'Triplete': la squadra di Allegri è a un passo dal tricolore ed è in finale di Coppa Italia e Champions League. "Ogni stagione vincere è sempre più difficile e per questo, parlando dello scudetto, siamo molto concentrati per chiudere il discorso domenica con la Roma", ha spiegato il centrale ai microfoni di Sky e Mediaset. "Il segreto? Lavorare un giorno per volta", ha chiarito il centrale bianconero. "Non possiamo pensare troppo in avanti, domani abbiamo allenamento, poi due partite molto importanti a Roma. Speriamo di toglierci delle soddisfazioni, al termine di una grande stagione". Barzagli ha poi raccontato la cavalcata che ha condotto la squadra di Allegri alla finalissima di Champions a Cardiff, dove l'avversario sarà il Real Madrid:

" Il nostro percorso è stato netto, solido. Più che due anni fa. Abbiamo dimostrato di aver acquisito una consapevolezza diversa nei nostri mezzi, e per questo siamo felici di tornare in Finale. Affronteremo la partita di Cardiff con una mentalità differente rispetto a quella di Berlino, ben conoscendo il valore dei nostri avversari, che non è legato solo ai grandi nomi dell'attacco bensì a tutto il valore della squadra. E sapendo che, contro avversari del genere, non puoi concedere un millimetro "

"Però - ha sottolineato - anche noi possiamo dire la nostra a livello di esperienza internazionale e speriamo che quest’anno sia la volta buona". Ovviamente Barzagli tifa Buffon per il prossimo Pallone d'Oro:

" Penso che se lo meriterebbe non per la carriera ma per quanto sta facendo ora, anche quest’anno ha dimostrato di essere al top, insieme ai grandissimi campioni internazionali. Ma penso anche che, prima di pensare al Pallone D’Oro, Gigi vuole come tutti noi alzare la Coppa a giugno "

Da pochi giorni il centrale ha compiuto 36 anni: "Il mio regalo più bello per i 36 anni? Aver trascorso il compleanno in ritiro con i compagni alla vigilia di una semifinale di Champions League. Detto questo io tento sempre di dare il mio contributo, spero e credo di riuscirci, e non penso al futuro". "Sono abituato a decidere all’ultimo - ha concluso - e al momento mi sento a tutti gli effetti un giocatore".