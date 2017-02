Bauza ritratta su Icardi in nazionale? "C'è Pratto..."

Visita a sorpresa ieri alla Pinetina per il commissario tecnico dell’Argentina, Edgardo Bauza. Il tecnico sudamericano ha voluto passare del tempo con i giocatori argentini nerazzurri anche per esprimere a loro il suo pensiero riguardo ad una possibile convocazione in nazionale e del progetto futuro che ha in mente per il calcio argentino.

Al termine della vista, l’allenatore è intervenuto ai microfoni della Gazzetta per discutere della visita e ha anche parto le porte ad una possibile convocazione di Icardi. Ecco le sue parole:

"E’ andata bene, ho passato un po’ di tempo con lui e Banega. Sono dei bravissimi ragazzi e ottimi calciatori. Convocazione Icardi? Non lo so. La possibilità di venire in nazionale l’ha sempre avuta però quando toccherà a lui non lo so. E’ più vicino? Non è né vicino né lontano. Deve solo sapere che lo seguo e che in qualsiasi momento può essere chiamato. Sta facendo molto bene ed è sicuramente maturato ormai però davvero non so quando lo chiamerò. Mancate convocazioni? Ci sono Higuain e Pratto nella stessa posizione. Tutti dicono che Mauro sia superiore a Pratto ma non conoscete Pratto, è davvero fortissimo. Se succede qualcosa a uno dei due Icardi viene chiamato, sicuro”.

Piccolo spiraglio lasciato aperto dunque per il capitano nerazzurro? Quello che è sicuro è che il numero 9 interista dovrà continuare a fare ciò che sta facendo per meritarsi una convocazione anche se, a detta di tutti, una chiamata la meriterebbe eccome.