Bayern Monaco, nodo Douglas Costa, chiave per arrivare a Sanchez: duello City-Juventus

Il Bayern Monaco vorrebbe trovare un sostituto all’altezza prima di concentrarsi sulla cessione di Douglas Costa. L’ex Shakhtar, obiettivo di mercato della Juventus, come si sa, non ha mai trovato il giusto feeling con Ancelotti, che lo ha immpiegato poco rispetto a Pep Guardiola: 23 volte in Bundes, ma en plein in Champions. Il doppio volto di Douglas Costa, potremmo definirlo. Giocatore veloce, di spinta, di fisico, con cross calibrati (ben 9 assist) e gol impressionanti (7). Un sinistro naturale che piace molto alla Juventus, che avrebbe già il sì del giocatore.

Tuttavia, prima di essere ceduto, il Bayern vorrebbe trovare il sostituto. Infatti, l’arrivo di Sanchez dall’Arsenal non è più così scontato: il cileno, che ieri contro la Germania ha realizzato il suo 38° gol, superando di fatti Salas, continua a preferire la Premier League, strizzando l’occhio al Manchester City. La situazione è in divenire giorno dopo giorno, ma se da una parte l’ipotesi cessione di Douglas Costa prende piede, dall’altra, però, il Bayern non vorrebbe rimanere scoperta in quella zona del campo, con la pista Sanchez, ora, davvero complicata.

a cura di Matteo Tombolini